Германия предупреждает, что Россия заплатит цену, если войдет в Украину

Министр иностранных дел Германии предупредил Россию, что она заплатит «высокую политическую и экономическую цену», если предпримет какие-либо военные действия против соседней Украины.

В четверг министр иностранных дел Германии предупредил Россию, что она заплатит «высокую политическую и экономическую цену», если предпримет какие-либо военные действия против соседней Украины.

Министр иностранных дел Анналина Барбук подчеркнула необходимость согласования общей европейской позиции в отношениях с враждебными соседями, такими как Россия, которая сосредоточила силы у границы с Украиной.

«Территориальная целостность и суверенитет Украины для нас не обсуждаются», — заявила Барбок в Париже во время своей первой зарубежной поездки, через день после вступления в должность. Она добавила, что наивысшим приоритетом должно быть предотвращение военной эскалации.

«Россия заплатит высокую политическую и экономическую цену за новое нарушение украинского государства», — сказал Барбок журналистам во время совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. «Мы можем найти решения только на дипломатическом пути, и оба готовы лично принять активное участие (в этом)».

Россия настаивает, что у нее нет планов вторгаться в Украину, если она не будет «спровоцирована».

В телефонном разговоре с Ангелой Меркель в четверг президент России Владимир Путин поблагодарил ныне вышедшего на пенсию канцлера Германии за «годы плодотворного сотрудничества», говорится в тексте звонка, опубликованном Кремлем.

Подчеркнув «большой вклад, который Меркель внесла в развитие российско-германских отношений» за 16 лет своего правления, Путин сказал, что в России ей всегда рады.

В заявлении говорится, что Меркель, в свою очередь, выразила надежду, что Путину удастся «наладить диалог» с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Во Франции Барбок сказал, что возможный дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае стал еще одной «большой темой» в четверг. Белый дом, а также правительства Великобритании и Австралии заявили, что ни один из их дипломатов не будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, решениях, направленных на протест против нарушений прав человека в Китае.

Она добавила, что Германия хотела решить, как действовать «в гармонии с нашими европейскими друзьями».

Ле Дриан также сказал, что необходима общая европейская позиция в отношении дипломатического бойкота Олимпийских игр. Министр иностранных дел Франции выступил вскоре после того, как министр образования и спорта Франции Жан-Мишель Бланкер объявил, что Париж не присоединится к такому бойкоту.

«Спорт — это сам по себе мир, который необходимо защищать от политического вмешательства, иначе … мы можем убить конкуренцию», — сказал Бланкер французскому каналу BFM-TV.

Во время масштабной пресс-конференции со своим французским коллегой Бербок подчеркнула, что к обвинениям китайского теннисиста Пэн Шуая в сексуальном насилии следует отнестись серьезно.

«Если женщина делает такие обвинения, они должны быть услышаны, в том числе на международном уровне», — сказала Барбок, первая женщина-министр иностранных дел Германии.

———

Сообщают иорданцы из Берлина. Присоединилась к этому репортажу Дарья Литвинова из Москвы.