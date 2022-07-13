Германия прекращает закупать российский уголь с 1 августа, а нефть — с 31 декабря, заявил замминистра финансов

Заместитель министра финансов Йорг Кокес прибывает на допрос к федеральному парламентскому комитету Германии, расследующему скандал с поставщиком платежных систем Wirecard, в Берлине, Германия, 21 апреля 2021 года. Бернд фон Ютченка / Пул через REUTERS

СИДНЕЙ (Рейтер) — Германия полностью прекратит закупать российский уголь с 1 августа и российскую нефть с 31 декабря, заявил заместитель министра финансов Германии Йорг Кокс на конференции в Сиднее, отметив серьезное изменение в источнике энергоснабжения страны. Сидней.

Куки сказал, что основная задача, которую предстоит решить, состоит в том, чтобы преодолеть огромный разрыв, который останется, когда Европейский союз откажется от 158 миллиардов кубических метров газа, ежегодно поставляемого Россией.

«Через несколько недель у нас закончится российский уголь», — сказал он на Сиднейском энергетическом форуме, организованном совместно правительством Австралии и Международным энергетическим агентством.

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Ранее, по его словам, Россия поставляла 40% немецкого угля и 40% нефти.

«Все, кто знает историю нефтепровода «Дружба», который действительно был инструментом советской империи над Восточной Европой, выпутаться из этой зависимости — нелегкий подвиг, но это то, чего мы добьемся за несколько месяцев», — сказал он.

Германия быстро развивает импортные терминалы для сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь заполнить пробел в поставках газа, но он подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты и Катар вместе могут поставить около 30 миллиардов кубометров газа в виде СПГ в Европу, она все еще оставляет большой пробел.

«Мы не можем себе представить эту проблему, — сказал Кукис.

Он сказал, что, хотя Германия сосредоточена на переходе к нулевым выбросам и недавно приняла законодательство для ускорения разработки проектов в области возобновляемых источников энергии, газ будет иметь важное значение для этого перехода.

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Сонали Пол сообщает; Под редакцией Мураликумара Анантарамана и Кеннета Максвелла

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