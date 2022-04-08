Германия: премьер-министр выплескивает гнев из-за того, что «стоит на пути» санкций, чтобы нанести вред Путину: «смущен» | Наука | Новости

Говорят, что премьер-министр недоволен тем, что Германия и остальные страны Евросоюза отстают от Великобритании в том, что касается введения санкций в отношении российского энергетического сектора. Говорят, что он считает, что позиция ЕС теперь «смущена» после того, как глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель признал, что заплатил России 35 миллиардов евро (29 миллиардов фунтов стерлингов) за энергоносители с момента вторжения в Украину. В то время как блок согласился на пакет санкций, связанных с углем, он провел недели, обдумывая эмбарго на нефть и газ, от которого Германия, похоже, особенно непреклонна.

Между тем, Великобритания согласилась постепенно отказаться от импорта нефти к концу года и присматривается к санкциям в отношении газа.

Берлин был одним из главных голосов в союзе из 27 членов, сопротивлявшихся прекращению этого импорта, утверждая, что это будет очень вредно для экономики Германии (половину газа она получает из России).

Во вторник Германия, Австрия и Венгрия смогли исключить нефть из пакета санкций, заявив, что их включение повысит инфляцию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию в том, что она «мешает» ужесточению санкций против России.

После того, как в городе Буча появились доказательства российских военных преступлений, блок дал понять, что будет проводить более жесткую политику в отношении России с пятым пакетом санкций.