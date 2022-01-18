Германия призывает к переговорам под руководством Европы, чтобы разрядить напряженность в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналина Барбок стремилась возродить формулу «Нормандии» с четырьмя государствами, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, посещая Киев по пути в Москву, чтобы настаивать на переговорах под руководством Европы.

В то время как Европейский союз пытался предотвратить возможность полномасштабного российского вторжения, он был в стороне от переговоров по безопасности на прошлой неделе между Россией, Соединенными Штатами, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва посчитала переговоры «тупиковыми».

Барбук и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба заявили в понедельник, что они едины в стремлении возродить «нормандский» формат мирных переговоров между Германией, Францией, Россией и Украиной.

Формула была составлена ​​для поддержки выполнения Минских соглашений 2015 года при посредничестве Германии и Франции, направленных на прекращение сепаратистской марионеточной войны, разразившейся в Донбассе после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

«Настало время использовать… такие форматы, как «нормандский». Таким образом, мы можем сесть за один стол с Украиной и Россией, чтобы деэскалировать эту действительно сложную ситуацию».

Барбок предупредила, что Россия заплатит «высокую цену» в случае нападения, и сказала, что находится в Киеве, чтобы дать понять, что «мы не обсуждаем Украину без Украины».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения США в том, что Москва планировала операцию «под чужим флагом» в качестве предлога для вторжения в Украину, были «дезинформацией», но пообещал, что Кремль будет «защищать безопасность страны», если Запад не будет соблюдать ее безопасность. стимулировать.

На фоне напряженности Беларусь заявила в понедельник, что вскоре проведет совместные военные учения с Россией у границы с Украиной, и что российские войска уже начали прибывать в страну накануне учений.

Президент Александр Лукашенко заявил, что учения, которые будут называться Allies Resolve, пройдут в феврале на западной стороне Беларуси, граничащей с Европейским Союзом, и ее южной границе, граничащей с Украиной.

Сегодня мы видим то, что нам нужно в западном и южном регионе. . . Об этом он сказал на совещании с высшим военным руководством, сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА, сказал он на совещании с высшим военным чином.

В Киеве министр иностранных дел Украины Кулеба выразил признательность Германии за ее усилия вернуть Россию и другие стороны за стол переговоров.

Кулеба сообщил, что Барбук и министр иностранных дел Франции «в ближайшее время» совершат очередной визит в Украину, где три стороны подробно обсудят перспективы проведения переговоров в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, в надежде, что Россия согласится на дальнейшее переговоры.

Но он предупредил, что Россия «препятствует» таким усилиям.

«Все, что нам нужно получить, — это честная готовность России работать в «нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе», — сказал Кулеба. Трехсторонняя контактная группа, созданная в 2014 году и стремящаяся урегулировать конфликт вокруг Донбасса по дипломатическим каналам, включала Россию, Украину и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Москве министерство иностранных дел выступило с пространным заявлением по итогам визита Бербока во вторник, обвинив Германию в «капитуляции перед публичным саботажем киевского режима» Минских соглашений и назвав ее заявление о том, что Россия является стороной конфликта, «неприемлемым».

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам на прошлой неделе, что «намеки» на встречу глав государств в возможном нормандском формате «не исчезли», но заявил, что у России «нет понимания», когда она состоится.

Лавров заявил, что Украина находится «под контролем» Соединенных Штатов, которые, по его словам, несут ответственность за то, чтобы «заставить Киев выполнить Минские соглашения», направленные на прекращение сепаратистской войны в украинском Донбассе.

Украина заявила, что Москва не выполнила свои обязательства, и эту позицию поддержали США и Европейский союз.

Семь сенаторов, в том числе демократы и республиканцы, отправились в понедельник в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими правительственными чиновниками.

Крис Мерфи, сенатор-демократ от Коннектикута, сказал, что законодатели хотели послать «безоговорочный двухпартийный сигнал о том, что Соединенные Штаты, Европа и Украина будут уверены, что Россия получит ряд последовательных ударов по своей экономике и силам безопасности, если она выберет начать обычное вторжение в Украину».

Несмотря на разногласия в Конгрессе, Мерфи сказал, что ожидает, что законодатели сплотятся вокруг «усилий президента Джо Байдена по наказанию России в случае нового вторжения в Украину».

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