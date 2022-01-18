Economy

Германия призывает к переговорам под руководством Европы, чтобы разрядить напряженность в Украине

18 января, 2022
Marfa Fedoroa

Министр иностранных дел Германии Анналина Барбок стремилась возродить формулу «Нормандии» с четырьмя государствами, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, посещая Киев по пути в Москву, чтобы настаивать на переговорах под руководством Европы.

В то время как Европейский союз пытался предотвратить возможность полномасштабного российского вторжения, он был в стороне от переговоров по безопасности на прошлой неделе между Россией, Соединенными Штатами, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва посчитала переговоры «тупиковыми».

Барбук и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба заявили в понедельник, что они едины в стремлении возродить «нормандский» формат мирных переговоров между Германией, Францией, Россией и Украиной.

Формула была составлена ​​для поддержки выполнения Минских соглашений 2015 года при посредничестве Германии и Франции, направленных на прекращение сепаратистской марионеточной войны, разразившейся в Донбассе после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

«Настало время использовать… такие форматы, как «нормандский». Таким образом, мы можем сесть за один стол с Украиной и Россией, чтобы деэскалировать эту действительно сложную ситуацию».

Барбок предупредила, что Россия заплатит «высокую цену» в случае нападения, и сказала, что находится в Киеве, чтобы дать понять, что «мы не обсуждаем Украину без Украины».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения США в том, что Москва планировала операцию «под чужим флагом» в качестве предлога для вторжения в Украину, были «дезинформацией», но пообещал, что Кремль будет «защищать безопасность страны», если Запад не будет соблюдать ее безопасность. стимулировать.

На фоне напряженности Беларусь заявила в понедельник, что вскоре проведет совместные военные учения с Россией у границы с Украиной, и что российские войска уже начали прибывать в страну накануне учений.

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Президент Александр Лукашенко заявил, что учения, которые будут называться Allies Resolve, пройдут в феврале на западной стороне Беларуси, граничащей с Европейским Союзом, и ее южной границе, граничащей с Украиной.

Сегодня мы видим то, что нам нужно в западном и южном регионе. . . Об этом он сказал на совещании с высшим военным руководством, сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА, сказал он на совещании с высшим военным чином.

В Киеве министр иностранных дел Украины Кулеба выразил признательность Германии за ее усилия вернуть Россию и другие стороны за стол переговоров.

Кулеба сообщил, что Барбук и министр иностранных дел Франции «в ближайшее время» совершат очередной визит в Украину, где три стороны подробно обсудят перспективы проведения переговоров в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, в надежде, что Россия согласится на дальнейшее переговоры.

Но он предупредил, что Россия «препятствует» таким усилиям.

«Все, что нам нужно получить, — это честная готовность России работать в «нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе», — сказал Кулеба. Трехсторонняя контактная группа, созданная в 2014 году и стремящаяся урегулировать конфликт вокруг Донбасса по дипломатическим каналам, включала Россию, Украину и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Москве министерство иностранных дел выступило с пространным заявлением по итогам визита Бербока во вторник, обвинив Германию в «капитуляции перед публичным саботажем киевского режима» Минских соглашений и назвав ее заявление о том, что Россия является стороной конфликта, «неприемлемым».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам на прошлой неделе, что «намеки» на встречу глав государств в возможном нормандском формате «не исчезли», но заявил, что у России «нет понимания», когда она состоится.

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Лавров заявил, что Украина находится «под контролем» Соединенных Штатов, которые, по его словам, несут ответственность за то, чтобы «заставить Киев выполнить Минские соглашения», направленные на прекращение сепаратистской войны в украинском Донбассе.

Украина заявила, что Москва не выполнила свои обязательства, и эту позицию поддержали США и Европейский союз.

Семь сенаторов, в том числе демократы и республиканцы, отправились в понедельник в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими правительственными чиновниками.

Крис Мерфи, сенатор-демократ от Коннектикута, сказал, что законодатели хотели послать «безоговорочный двухпартийный сигнал о том, что Соединенные Штаты, Европа и Украина будут уверены, что Россия получит ряд последовательных ударов по своей экономике и силам безопасности, если она выберет начать обычное вторжение в Украину».

Несмотря на разногласия в Конгрессе, Мерфи сказал, что ожидает, что законодатели сплотятся вокруг «усилий президента Джо Байдена по наказанию России в случае нового вторжения в Украину».

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