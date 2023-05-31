Германия приказала России закрыть 4 из 5 своих консульств в ответ на око за око

Германия заявляет, что попросила Россию закрыть четыре из пяти своих консульств в Германии в ответ на то, что Москва установила ограничение на количество сотрудников посольства Германии и связанных с ним органов, которые могут работать в России.

БЕРЛИН. Правительство Германии заявило в среду, что оно обратилось к России с просьбой закрыть четыре из пяти ее генеральных консульств в Германии в ответ на то, что Москва установила ограничение на персонал для посольства Германии и связанных с ним органов в Германии. Россия.

Представитель Госдепартамента Кристофер Бергер заявил журналистам в Берлине, что эта мера направлена ​​на создание «паритета в кадрах и структурах» между двумя странами.

У России есть консульства в Бонне, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге и Мюнхене, и Москва решает, какие четыре консульства закрыть, а какие оставить открытыми.

Российское правительство недавно заявило, что в России могут находиться не более 350 государственных служащих Германии, включая тех, кто работает в учреждениях культуры и школах. Это означает, что Германия должна будет закрыть свои консульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде к ноябрю, сказал Бергер. Он сказал, что останутся открытыми только посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге.

Он сказал, что России будет разрешено продолжить работу посольства в Берлине и еще одного консульства после конца года.

Этот шаг отражает новое падение отношений между Москвой и Берлином после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Бургер сказал, что этот шаг был неудачным, но добавил, что война означает, что «больше нет основы» для многих двусторонних действий между двумя странами.

«Но именно поведение российской стороны привело нас к этой ситуации», — сказал он.

Бергер сказал, что решение Германии сосредоточить оставшийся персонал в главном посольстве и консульстве «сохранит дипломатическое присутствие в России».