Германия продолжает очищать медиа-пространство, побуждая Россию принять ответные меры — Заявление — Российская политика и дипломатия

Москва, 22 декабря. / ТАСС /. Комментируя в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, правительство Германии продолжает практику очистки информационного пространства в связи с RT DE и подводит Россию к идее взаимных мер.

«Продолжая практику очистки информационного пространства в худших традициях цензуры, правительство Германии сознательно подводит нас к требованию ввести ответные меры», — сказал дипломат, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания.

Захарова отметила, что сигнал был прерван всего через неделю после того, как российский канал начал спутниковое вещание в соответствии с лицензией, предоставленной властями Сербии «в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении», подписанной, в частности, Германией. .

«Таким образом, у нас есть все основания рассматривать действия Берлина как неопровержимое доказательство его изначальной специфической роли в организации многолетнего давления на российские СМИ и преследования собственных сотрудников», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, власти Германии «полностью подтвердили свою готовность грубо пренебрегать основными принципами демократического общества» и прибегают к прямому нарушению своих обязательств по международному праву, чтобы исключить доступ своих граждан к альтернативным источникам информации. .

«Мы рассматриваем возможность оказания сильного влияния на оператора спутниковой связи, чтобы обойти процедуры разрешения споров, изложенные в вышеупомянутом соглашении», — продолжила она. «Такие примеры преднамеренного и политически мотивированного разделения средств массовой информации и явной цензуры полностью недооценивают ценность директивного дискурса властей Германии по досье по правам человека, особенно в том, что касается защиты свободы выражения мнений, свободы доступа к информации и плюрализма мнения «.

Дипломат также отметил, что отсутствие адекватной реакции на агрессию против российских СМИ со стороны международных правозащитных институтов, в том числе ООН, Совета Европы и структур Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, «способствует необоснованным действиям. Берлина и еще больше размывает систему многосторонних обязательств в This thing. Space ».

В середине августа регулятор СМИ Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке. Организатор посчитал, что в Берлине действует большое количество немецкоязычных секций RT, и поэтому контент для немецкой аудитории подпадает под немецкую юрисдикцию. По данным RT, немецкий медиа-регулятор MABB вынудил оператора спутникового вещания Eutelsat 9B удалить немецкоязычный канал RT DE, который вещает из своей студии в Москве. RT подчеркнул, что действия организатора незаконны, и надеялся изменить это решение в судебном порядке.