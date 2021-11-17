Германия рассердила Путина и остановила российский газопровод из-за энергетического кризиса в ЕС | наука | Новости

Новый российский газопровод «Северный поток — 2» должен был транспортировать газ из России в Германию в обход Польши и Украины. Путин месяцами ждал завершения строительства трубопровода в сентябре, и его обвинили в использовании трубопровода в качестве «геополитического оружия» после прекращения поставок газа из других трубопроводов для ускорения процесса сертификации. Приказ «Газпрому» сократить поток газа из его разветвленной сети других трубопроводов вызвал рост оптовых цен на газ по всей Европе и усугубил энергетический кризис.

Но вместо того, чтобы ускорить одобрение, Германия ответила Процедура валидации Nord Stream 2 приостановлена. После тщательного изучения документации Bundesnetzagentur решило, что сертифицировать оператора трубопровода Nord Stream 2 можно будет только в том случае, если этот оператор будет регулироваться в правовой форме в соответствии с законодательством Германии. Северный поток 2 AG штаб-квартира в Цуге (Швейцария), При поддержке российской газовой компании Газпром, Он решил не менять свою нынешнюю юридическую форму, а вместо этого создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии, которая будет управлять только немецкой частью трубопровода. Это означает, что дочерняя компания станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна соответствовать требованиям независимого оператора передачи, изложенным в Законе об энергетической промышленности Германии.

Этот шаг может разозлить г-на Путина, поскольку давление президента России на газ было направлено на то, чтобы избежать введения закона ЕС о «Северном потоке-2». Но теперь, если одобрение начнется, трубопровод должен будет соответствовать немецкому законодательству. Немецкие регулирующие органы заявили, что «Северный поток — 2» не соответствует законам Германии и Европейского Союза, которые требуют, чтобы операторы трубопроводов находились в собственности отдельно от поставщиков энергии, что, по мнению Путина, можно допустить, если он прекратит поставки газа. READ Российский космонавт обнаружил место потенциальной утечки воздуха на орбитальной позиции модуля "Звезда" - наука и космос В то время как регулирующие органы говорят, что это «временно» и, похоже, носит скорее технический, чем политический характер, Bundesnetzagentur утверждает, что все еще может завершить процесс сертификации к январскому крайнему сроку. Но поскольку Путин упорно добивается скорейшего вступления сертификата в силу, он, вероятно, не будет счастлив. Подробнее: «Морские существа», наводняющие британские берега, могут быть убиты одним укусом

Но хотя Соединенные Штаты хранят молчание после того, как президент снял санкции в мае, напряженность усилилась. А теперь появились сообщения о том, что Россия отправила к российско-украинской границе почти 100 тысяч солдат. Если этого недостаточно, возникает кризис мигрантов из Восточной Европы, которых также обвиняют в участии. Тысячи мигрантов скапливаются на границах Польши, Латвии и Литвы после нелегального проезда через Беларусь, близкого союзника России. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что «это нападение Лукашенко является идейным вдохновителем Москвы, а вдохновителем является президент Путин». «По мере приближения зимы Кремль вызывает настоящий шторм в Восточной Европе», — написал в Twitter Андерс Ослунд, автор книги «Любимая капиталистическая Россия». «Запад, Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты должны действовать быстро и жестко».