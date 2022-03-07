Германия снимает санкции в отношении российского газа, поскольку Шульц передает власть Путину | наука | Новости

В своем заявлении Шульц отверг призывы к санкциям в отношении импорта российской нефти и газа на континент, даже несмотря на то, что западные державы вводят санкции в отношении значительной части российской экономики. Эти санкции оказали огромное влияние на Россию, так как сегодня утром валюта упала до новых рекордно низких уровней, поскольку санкции продолжали влиять на экономику.

Однако санкции полностью обошли путинскую энергетику, которая составляет наибольшую долю экспорта страны. Россия является вторым по величине производителем сырой нефти в мире после Саудовской Аравии и обеспечивает Европу примерно на треть ее потребностей. Между тем около 40 процентов газа в Европе поступает из Москвы. Учитывая, насколько ЕС зависит от России в своих энергетических потребностях, Шульц предупредил, что санкции могут поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы.

Г-н Шульц сказал: «Все наши шаги направлены на то, чтобы нанести разумный и устойчивый удар по России в долгосрочной перспективе. Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций. «Электроснабжение Европы для производства тепла, мобильности, электроснабжения и промышленности в настоящее время не может быть обеспечено никаким другим способом. «Поэтому это имеет фундаментальное значение для предоставления государственных услуг и повседневной жизни наших граждан». Подробнее: Евросоюзу стыдно за продолжающийся импорт огромного количества газа из России

Ранее Германия проявляла медлительность с российским газом, отказываясь воспользоваться скандальным газопроводом «Северный поток — 2» в переговорах с Россией, чтобы предотвратить ее вторжение в Украину. Газопровод будет транспортировать газ из России в Германию через Балтийское море в обход Украины. Однако в конце концов он уступил давлению США и заблокировал одобрение трубопровода, когда Путин вторгся в Украину в прошлом месяце. READ BookMyShow Stream объявляет о премьерах новых фильмов к праздничному сезону «Федеральное правительство в течение нескольких месяцев срочно работало со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами, чтобы разработать альтернативы российской энергии», — сказал Шульц. «Это невозможно сделать за одну ночь.

«Именно поэтому это осознанное решение с нашей стороны продолжить деятельность коммерческих предприятий в сфере энергоснабжения с Россией». Отдельно министр финансов Германии Кристиан Линднер указал, что, хотя Германия в настоящее время не намерена прекращать импорт российской нефти, газа и угля, она оставляет возможность выбора. «Этот вариант, конечно, рассматривается», — сказал он журналистам. Но на данный момент представляется целесообразным для устойчивости санкций против Владимира Путина, чтобы мы сами не предпринимали этот шаг. «Я ничего не исключаю в этом году». Подробнее: Борис Джонсон намекает на возможность увеличения добычи нефти в Северном море

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Европейский Союз готов отказаться от всего импорта нефти и газа из России после вторжения Путина в Украину. Это происходит накануне «неофициальной» встречи лидеров ЕС в Версале в четверг. По словам политического репортера Гавана Райли, Bloomberg ознакомился с «проектом декларации» среди стран-членов ЕС. Он заявил, что 27 стран Евросоюза «договорились о поэтапном прекращении использования российского газа и нефти».