Германия снова отвергает объяснения России о прекращении поставок газа | Новости, спорт, вакансии

Берлин (AFP) – Правительство Германии заявило в понедельник, что турбина находится в разгар неопределенности в отношении будущих поставок газа по крупному трубопроводу из России в Европу, который должен был быть установлен только в сентябре, подчеркнув, что оно настаивает на том, чтобы этого не произошло. является техническим препятствием для этого. поток газа.

Тем временем крупнейший импортер российского газа в Германии заявил, что получил письмо от российского «Газпрома», в котором утверждается, что форс-мажор — События, не зависящие от него — как причина прошлых и настоящих нехваток газовых подключений, утверждение, отвергнутое импортером. Аналитики говорят, что влияние этого шага на будущие поставки газа неясно.

В прошлом месяце «Газпром» сократил поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» в Германию на 60%. Государственная газовая компания сослалась на предполагаемые технические проблемы с оборудованием, которое партнер Siemens Energy отправила в Канаду для ремонта и не могла вернуть из-за санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину.

Правительство Канады более недели назад заявило, что разрешит поставку в Германию газовых турбин, питающих компрессорную станцию. ‘Слишком много проблем’ Экономика Германии пострадает без достаточных поставок газа для поддержания работы промышленности и производства тепла и электроэнергии.

Немецкие политики отвергли техническое объяснение России по прекращению потока газа по «Северному потоку-1» в прошлом месяце, заявив, что это решение было политическим маневром Кремля, призванным посеять неопределенность и повысить цены на энергоносители.

«Технических причин мы не видим», Об этом журналистам в Берлине заявила пресс-секретарь министерства экономики Беата Барон. «Наша информация состоит в том, что эта турбина является заменой турбины, которая предназначалась для использования в сентябре, но опять же, мы делаем все возможное, чтобы устранить возможные предлоги с российской стороны».

«Северный поток-1» был полностью закрыт на ежегодное техническое обслуживание 11 июля. Официальные лица Германии обеспокоены тем, что Россия может вообще не возобновить поставки газа после запланированного на четверг завершения этих работ, и могут сослаться на предполагаемую техническую причину этого.

«Газпром» заявляет, что не несет ответственности за дефицит газа «Это соответствует ожиданиям/опасениям рынка, что будет какой-то аргумент в пользу отказа от перезапуска Nord Stream 1 после 10-дневного технического обслуживания», сказал Ханс Ван Клиф, главный экономист по энергетике в ABN Amro. остается увидеть «Является ли это аргументом или это просто« предупреждение »».

Что касается турбин, Бэррон не упомянул их местонахождение, сославшись на соображения безопасности. Он сказал, что для его перевода не требуется разрешения ЕС, потому что он не подпадает под санкции ЕС.

«Газпром» дважды поднимал вопрос о турбине за последние дни, заявив в субботу, что сделал это. «официально подошел» Siemens Energy предоставляет необходимые документы для возврата оборудования в Россию.

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что «получила письмо от «Газпром экспорта», в котором утверждается, что форс-мажор задним числом связан с прошлыми и текущими перебоями с поставками газа.

«Мы считаем это необоснованным и официально отвергаем обвинения в форс-мажоре», — говорится в сообщении. Об этом говорится в сообщении Uniper.

8 июля Uniper — крупнейший импортер российского газа в Германию — обратился к правительству Германии с просьбой предоставить план спасения для противодействия росту цен на газ.

Пока переговоры по этому поводу продолжаются, Uniper заявила в отдельном заявлении в понедельник, что в настоящее время она полностью использует существующую кредитную линию в размере 2 миллиардов евро (долларов США) от государственного немецкого банка развития KfW и подала заявку на увеличение этой кредитной линии.

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