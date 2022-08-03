Германия сообщает российскому «Газпрому», что ее турбина готова к трубопроводу

Газохранилища в Германии по состоянию на среду были заполнены на 69 процентов, но чиновники попросили предприятия и граждан начать максимально сокращать потребление энергии, пока погода еще теплая. Почти половина всех домов в Германии отапливается газом, и дома, наряду с базовой инфраструктурой, такой как больницы и спасательные службы, будут иметь приоритет в случае нехватки.

Г-н Путин предположил, что Германия может решить свою газовую проблему, открыв второй газопровод, который был остановлен за несколько дней до вторжения России в Украину, — «Северный поток — 2».

Это предложение поддержал Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, который остается близким к г-ну Путину, несмотря на то, что его политическая партия, социал-демократы и многие немцы подвергают его остракизму. В интервью немецкому еженедельнику Newsweekly строгийГ-н Шредер, который на прошлой неделе встречался с российским президентом в Москве, сказал, что Кремль открыт для переговоров о прекращении войны при условии, что Украина откажется от своих претензий на Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, а также от своих устремлений. вступить в НАТО.

Отвечая на вопрос о возможности перезапуска «Северного потока-2», г-н Шульце подавил смех, отметив, что двойной трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря, «Северный поток-1», уже используется, как и другие сухопутные ветки через Украину, а также одна через Беларусь и Польша — навязана Россией.

«Пропускной способности «Северного потока-1» достаточно, — сказал он. «Все контракты, заключенные Россией для всей Европы, могут осуществляться с помощью этого трубопровода».

Сокращение потоков природного газа привело к тому, что цены в Европе достигли рекордного уровня. В среду они были примерно в два раза выше, чем в середине июня, когда Россия начала ограничивать потоки через свой газопровод «Северный поток-1».