Германия сообщает российскому «Газпрому», что ее турбина готова к трубопроводу

Перед огромной металлической турбиной, которая обычно перекачивает природный газ из России в Германию по трубопроводу «Северный поток — 1», канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявление России о том, что за резким сокращением поставок газа в Германию стоят технические проблемы.
Он сказал, что единственная причина, по которой машина не была возвращена в Россию после проведения ремонтных работ, заключалась в том, что «Газпром», российский государственный энергетический гигант, не хотел забирать ее обратно.
Турбина, которая находится в центре спора между Германией и «Газпромом», была показана в среду на новостном мероприятии в Мюльхайме, что в Рурском крае, где она хранится с тех пор, как ее вернули после ремонта в Канаде.
Президент России «Газпром» и Владимир Путин обвинили Siemens Energy, производителя турбин, в задержке их возвращения в Россию. Они неоднократно указывали на необходимость Необходимые документы и разъяснения По его словам, именно его отсутствие уменьшило расход газа до 20 процентов от его мощности.
После нескольких недель предоставления лишь кратких ответов немецкая сторона, похоже, была полна решимости описать мистификацию «Газпрома» и г-на Путина.
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«Очевидно, что ничто, абсолютно ничего не мешает дополнительной транспортировке и установке этой турбины в России. Ее можно перевезти и использовать в любое время», — сказал Шульц журналистам. «Нет абсолютно никаких технических причин для сокращения поставок газа».
Европейские официальные лица говорят, что Россия сократила поставки газа, чтобы наказать Европу за ее сопротивление войне на Украине. В середине июня «Газпром» сократил объем газа, поставляемого в Германию по газопроводу «Северный поток-1», всего до 40% от возможной мощности. На прошлой неделе он снова сократил сумму вдвое.
Германия по-прежнему зависит от России примерно на треть своих потребностей в природном газе, по сравнению с более чем половиной до начала войны, но все еще достаточно, чтобы оставить страну с сокращениями. Он изо всех сил пытается накопить достаточное количество топлива до зимнего пика спроса, надеясь избежать нормирования и закрытия ключевых отраслей, если Россия полностью сократит поставки.
Газохранилища в Германии по состоянию на среду были заполнены на 69 процентов, но чиновники попросили предприятия и граждан начать максимально сокращать потребление энергии, пока погода еще теплая. Почти половина всех домов в Германии отапливается газом, и дома, наряду с базовой инфраструктурой, такой как больницы и спасательные службы, будут иметь приоритет в случае нехватки.
Г-н Путин предположил, что Германия может решить свою газовую проблему, открыв второй газопровод, который был остановлен за несколько дней до вторжения России в Украину, — «Северный поток — 2».
Это предложение поддержал Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, который остается близким к г-ну Путину, несмотря на то, что его политическая партия, социал-демократы и многие немцы подвергают его остракизму. В интервью немецкому еженедельнику Newsweekly строгийГ-н Шредер, который на прошлой неделе встречался с российским президентом в Москве, сказал, что Кремль открыт для переговоров о прекращении войны при условии, что Украина откажется от своих претензий на Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, а также от своих устремлений. вступить в НАТО.
Отвечая на вопрос о возможности перезапуска «Северного потока-2», г-н Шульце подавил смех, отметив, что двойной трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря, «Северный поток-1», уже используется, как и другие сухопутные ветки через Украину, а также одна через Беларусь и Польша — навязана Россией.
«Пропускной способности «Северного потока-1» достаточно, — сказал он. «Все контракты, заключенные Россией для всей Европы, могут осуществляться с помощью этого трубопровода».
Сокращение потоков природного газа привело к тому, что цены в Европе достигли рекордного уровня. В среду они были примерно в два раза выше, чем в середине июня, когда Россия начала ограничивать потоки через свой газопровод «Северный поток-1».
Кристиан Брух, президент Siemens Energy, который появился с Шульцем, сказал, что его компания ведет регулярные переговоры с «Газпромом» по вопросу о турбинах и стремится вернуть их, чтобы можно было использовать и другие турбины Siemens, используемые в трубопроводе. взят на техническое обслуживание.
Но у российской компании «другой взгляд» на ситуацию, сказал он, не вдаваясь в подробности.
«Эта турбина готова к работе немедленно», — сказал г-н Шульц. «Если Россия сейчас не использует эти турбины, она показывает всему миру, что не брать их — это просто предлог для сокращения поставок газа в Германию».
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