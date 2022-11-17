Германия уволила своего начальника по кибербезопасности из-за подозрительных связей с Россией

В Германии уволили директора по кибербезопасности Арне Шунбаума после того, как выяснилось, что немецкий комик имеет связи с российской фирмой по кибербезопасности. Архивное фото: Георг Венцель / EPA-EFE

19 окт (ЮПИ) — Германия уволила своего начальника службы кибербезопасности из-за подозрений в связях с российской компанией. Это был Арне Шунбаум Он освобожден от своих обязанностей Об этом сообщил глава Федерального ведомства по информационной безопасности Германии Der Spiegel.

спорят выскочил Когда связи Шенбаума с Protelion, компанией по кибербезопасности, ранее известной как Infotecs, были подняты по телевидению немецким комиком Яном Бемерманном.

«Российская компания Infotecs, которая хочет защитить нашу критическую инфраструктуру от российских кибератак, работает с российскими спецслужбами», — сказал Бемерманн во время телевизионного сегмента.

Протелион был Основана как ИнфоТеКС В начале 1990-х годов Андрей Чапчаев, бывший инженер КГБ, удостоенный чести президента России Владимира Путина.

Шунбаум был одним из основателей лоббистской группы под названием Совет по кибербезопасности Германии, в которой Protelion указан как один из ее членов. Совет по кибербезопасности Германии отреагировал на телевизионную рекламу, прекратив членство в Protelion, отрицая какое-либо влияние России.

«Необходимое общественное доверие к беспристрастности и честности его руководства в качестве главы самого важного агентства кибербезопасности Германии было подорвано», — сказал он. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Нэнси Виссер.

Бемерманн-Шенбаум не был обвинен в поддержании связей с организацией, но, как сообщается, он присутствовал на гала-вечере, посвященном 10-летию Совета по кибербезопасности в Германии в сентябре.

Германия сталкивается с растущими опасениями, что она может стать мишенью российских кибератак, поскольку Военная техника Украины, в том числе запчасти для украинских МиГов, противотанковых средств и боевых машин. На прошлой неделе Германия объявила, что представит четыре зенитных комплекса IRIS-T, которые можно будет использовать для защиты от него. Дрон Атаки, на Украину.