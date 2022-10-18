Арне Шенбаум был освобожден от занимаемой должности после того, как СМИ сообщили о возможных связях с российской разведкой.

Правительство Германии уволило главу службы кибербезопасности после сообщений о возможных связях с российской разведкой.

Представитель Министерства внутренних дел заявил во вторник, что Арне Шенбаум был немедленно освобожден от должности главы Федерального управления информационной безопасности.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Шенбаум мог выйти на контакт с людьми, связанными с российскими спецслужбами, через Совет по кибербезопасности Германии.

В группу входят эксперты из государственных учреждений и частного сектора, и Шенбаум стал ее соучредителем в 2012 году. По сообщениям СМИ, одним из ее членов является немецкая дочерняя компания российской компании по кибербезопасности, основанная бывшим сотрудником КГБ.

Группа, называющая себя политически нейтральной, считает такие связи абсурдными.

Шенбаум, возглавляющий агентство кибербезопасности Германии с 2016 года, пока не прокомментировал эти сообщения. О том, кто сменит 53-летнего футболиста, пока не сообщается.

Министерство внутренних дел заявило, что решение о замене Шенбаума отвечает интересам 1500 сотрудников агентства и их способности работать без спекуляций по кадровому вопросу, сообщило немецкое информационное агентство dpa.

«Предысторией этого не в последнюю очередь являются хорошо известные и широко обсуждаемые обвинения в средствах массовой информации, которые навсегда подорвали необходимую уверенность общественности в беспристрастности и беспристрастности руководства его офисом в качестве главы самого важного органа кибербезопасности Германии», сказал представитель министерства.

При этом министерство заявило, что «тщательно расследует все известные обвинения».

В последние годы Германия неоднократно обвиняла Россию в попытках электронного шпионажа.

На сегодняшний день самым громким инцидентом, в котором обвиняют российских хакеров, стала кибератака 2015 года, которая парализовала компьютерную сеть нижней палаты парламента, Бундестага, вынудив всю организацию отключиться на несколько дней, пока ее ремонтировали.

Россия отрицает ответственность за такие действия.

Напряженность в отношениях между Россией и Германией возросла после вторжения Москвы в Украину в конце февраля.

Бывшее агентство Schoenbaum предупредило, что компании, частные лица и критическая инфраструктура подвержены риску российских кибератак.