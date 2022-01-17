Герман Барбах посещает Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией | Новости | ДВ

Во время своего первого официального визита в Украину и Россию министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ищет дипломатическое решение.

Однако он предупредил, что Москва столкнется с жестким ответом, если будет стремиться к военной экспансии.

Двухдневный визит Бербока проходит в то время, когда на границе с бывшей советской страной, Украиной, строятся российские войска и военная техника, что вызывает опасения, что Москва может намереваться вторгнуться в соседнюю страну.

Что на повестке дня?

В Киеве он встретился с представителями Наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министром иностранных дел Димитро Кулебой. Запланированы его переговоры с президентом Украины Владимиром Желенским. В Москву он должен прибыть рано вечером в понедельник для переговоров со своим представителем в России Сергеем Лавровым во вторник.

На пресс-конференции после переговоров с Барбахом Гулеба поблагодарил Германию за поддержку и дружбу. Он также поблагодарил Партию зеленых Beerbock за противодействие газопроводу «Северный поток — 2», что противоречит позиции ее партнера по коалиции — Социал-демократической партии (СДПГ).

Бербак сказал, что ключевым посланием, которое он донес до Украины, была европейская солидарность в защиту суверенитета и территориальной целостности страны. По его словам, любая агрессия против страны дорого обойдется оккупантам.

Бербах также сказал, что хотел бы укрепить отношения между двумя странами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Германией и Украиной.

По его словам, ведутся переговоры об инициативах по модернизации энергетического сектора страны, улучшению рынка зеленого водорода и поддержке мер по защите от кибератак.

«Мы с нетерпением ожидаем серьезного диалога о коллективных соглашениях и мерах, которые обеспечат дополнительную безопасность для всех в Европе, включая Россию», — сказал он в своем заявлении накануне своего визита в понедельник.

«Но мы не можем отступить от основных положений хельсинкского Заключительного закона, который последние 50 лет защищал Европу от мечты о широкомасштабной войне.

Матиас Белингер, глава киевского бюро DW, сказал, что перед отъездом в Москву Германия посылает «мощный сигнал Москве», что она поддержит остановку Baerbock в Киеве и Украине.

Однако он признал, что их количества недостаточно, чтобы сорвать планы Украины приостановить поставки Германии оружия массового уничтожения.

Что еще сказал Барбах перед своим приездом?

Бербок во время своего пребывания в должности обязался применять ценностный подход к внешней политике, подчеркивая важность диалога между странами, но также отстаивая позицию Запада.

«Непременным условием дипломатии является понимание точки зрения другой стороны, даже если она иногда полностью противоположна», — сказал он.

«Вот почему такие первые визиты так важны в трудные времена. Я буду очень внимательно слушать людей, с которыми общаюсь и в Москве, и в Киеве. Но я четко объясню позицию ЕС, «Большой семерки» и ЕС. Трансатлантический альянс примет все это спокойно», — добавил он.

Он сказал, что пророссийские сепаратисты искали дипломатические решения для различных напряженных отношений между Москвой и Киевом, включая столкновения на востоке Украины с украинским правительством.

«Я покажу, есть ли готовность найти решение на дипломатическом пути — особенно для возрождения нормандского процесса и, наконец, для продвижения по выполнению Минских договоренностей», — сказал он.

Бербок ссылается на так называемую нормандскую форму Германии, России, Украины и Франции, неформальный комитет по связям, сформированный в середине 2014 года для разрешения конфликта на востоке Украины. Переговоры в таком формате были приостановлены с 2016 по осень 2019 года.

В 2015 году во время встречи под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) группа представила комплекс мер по прекращению боевых действий на встрече в Минске. Пока соглашение полностью не выполнено.

READ Последние военные учения России посылают сигнал талибам и соседям Афганистана В ООН заявили, что в столкновениях на востоке Украины погибли около 14 тысяч человек.

Какие еще трения существуют между Россией и Украиной?

По оценкам ООН, помимо конфликта в Донбассе на востоке Украины погибло более 14 000 человек, а аннексия Крыма Россией в 2014 году уже давно нанесла ущерб отношениям между Москвой и Киевом, что было осуждено многими западными странами. . Страны.

Недавно Россия сосредоточила войска на границе с Украиной, одновременно призывая к прекращению расширения НАТО на восток и отказу от членства Украины. Оба требования были отклонены коалицией.

Обострилась напряженность и в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», ключевую роль в котором сыграла Германия. Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа из России в Германию, не будет пересекать территорию Украины, а это означает, что Украина потеряет свою самую важную транспортную территорию и доходы, которые она приносит.

Газопровод «Северный поток — 2» завершен, но еще не введен в эксплуатацию

Украина разозлила Москву, закрыла пять дружественных России телекомпаний и закрыла два новостных сайта. Кроме того, один из ведущих пророссийских депутатов Украины Виктор Медведев утверждает, что является «личным другом» президента России Владимира Путина, который уже несколько месяцев находится под домашним арестом по обвинению в государственной измене.

tj/rs (dpa, AFP)