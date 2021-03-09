Героический пингвин убегает от косаток в видео об укусах ногтя

Пингвин: 1. Косатка: 0.
40-летний Мэтт Карстен и 32-летняя жена Анна снимают ужасающие кадры, на которых пингвин Дженто чудом вырывается из пасти голодных косаток в Антарктиде.
Карстины заметили китов на каноэ в проливе Герлах, недалеко от оконечности Антарктиды, когда они заметили шоссе возле своего корабля – за ними следовала группа косаток.
В течение нескольких минут туристы наблюдали, как пингвин пытается выплыть из одних из самых жестоких хищников в океане, которые, как известно, питаются нелетающими птицами, а также рыбами, тюленями и даже акулами.
Но только когда встревоженные пассажиры были уверены, что пингвин сделан за него, он выскочил из воды, прыгнув к каноэ, и в конечном итоге помог на борту лодки в успешном побеге от косатки – такого никогда не повторялось ни разу в жизни. путешественники.
«Было безумием видеть его лично». Это было похоже на просмотр эпизода National Geographic на сайте », – сказал агентству Кеннеди Карстен, мексиканский писатель-путешественник Юкатан. «Я полагаю, пингвину было слишком комфортно, чтобы сбежать».
Путешественники по Антарктике бродили по айсбергам, когда впервые заметили группу косаток, «играющих в воде рядом с нами», которую Карстен начал фотографировать.
Он добавил: «Они поплыли перед камерой и поздоровались». Но вскоре их интерес к его фотоаппарату прекратился, когда они начали преследовать пингвина Дженту.
«Они ходили туда-сюда, пингвин быстро плыл, а косатки следовали за ним. В конце концов, бедный пингвин попытался прыгнуть в ближайшую лодку со знаками зодиака», – указал он на каноэ.
Вторая попытка пингвина приземлиться в лодке была успешной, хотя китам было трудно сдаться немедленно.
«Некоторое время я слежу за зодиаком косатка, – сказал Карстен. Он сказал Kennedy News: «Проплыв немного, пингвин попрощался с лодкой и вернулся в ледяные воды».