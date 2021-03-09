Героический пингвин убегает от косаток в видео об укусах ногтя

Пингвин: 1. Косатка: 0.

40-летний Мэтт Карстен и 32-летняя жена Анна снимают ужасающие кадры, на которых пингвин Дженто чудом вырывается из пасти голодных косаток в Антарктиде.

Карстины заметили китов на каноэ в проливе Герлах, недалеко от оконечности Антарктиды, когда они заметили шоссе возле своего корабля – за ними следовала группа косаток.

В течение нескольких минут туристы наблюдали, как пингвин пытается выплыть из одних из самых жестоких хищников в океане, которые, как известно, питаются нелетающими птицами, а также рыбами, тюленями и даже акулами.

Но только когда встревоженные пассажиры были уверены, что пингвин сделан за него, он выскочил из воды, прыгнув к каноэ, и в конечном итоге помог на борту лодки в успешном побеге от косатки – такого никогда не повторялось ни разу в жизни. путешественники.

Пассажиры наблюдали за китами на каноэ в проливе Герлах, когда заметили пингвина, пытающегося настигнуть косаток. Эксперт Vagabond / Kennedy News

В течение нескольких минут они наблюдали, как пингвин пытается заплыть в самых жестоких хищников океана. Эксперт Vagabond / Kennedy News

«Было безумием видеть его лично». Это было похоже на просмотр эпизода National Geographic на сайте », – сказал агентству Кеннеди Карстен, мексиканский писатель-путешественник Юкатан. «Я полагаю, пингвину было слишком комфортно, чтобы сбежать».

Путешественники по Антарктике бродили по айсбергам, когда впервые заметили группу косаток, «играющих в воде рядом с нами», которую Карстен начал фотографировать.

Косатки известны всем видам морских животных, включая пингвинов и тюленей. Эксперт Vagabond / Kennedy News

Было просто безумием увидеть его лично. Туристический блогер Мэтт Карстен сказал: «Это было похоже на просмотр эпизода National Geographic на месте». Эксперт Vagabond / Kennedy News

Он добавил: «Они поплыли перед камерой и поздоровались». Но вскоре их интерес к его фотоаппарату прекратился, когда они начали преследовать пингвина Дженту.

«Они ходили туда-сюда, пингвин быстро плыл, а косатки следовали за ним. В конце концов, бедный пингвин попытался прыгнуть в ближайшую лодку со знаками зодиака», – указал он на каноэ.

Пассажирам наконец удается добраться туда и помочь пингвину подняться на борт. Эксперт Vagabond / Kennedy News

По словам пассажира Мэтта Карстена, усталый генто сидел на земле, пока берег не прояснился. Эксперт Vagabond / Kennedy News

Вторая попытка пингвина приземлиться в лодке была успешной, хотя китам было трудно сдаться немедленно.

«Некоторое время я слежу за зодиаком косатка, – сказал Карстен. Он сказал Kennedy News: «Проплыв немного, пингвин попрощался с лодкой и вернулся в ледяные воды».