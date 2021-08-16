Герои Fire Emblem Выбери свои легенды 5 единиц раскрыты

Дизайн персонажей для Выбирайте победителей, голосуя в пятом туре ваших легенд раскрыто в файле Герои Fire Emblem Обновление видео. Покажите презентацию канала Feh Channel “Brave Heroes” в этом году с участием победителей Gatekeeper и Marianne (обе из Эмблема Огня: Три Домазанявший второе место МартТеневой Дракон) и Эйрика (священные камни).

Привратник, победивший в голосовании в этом году, – это зеленая пехота. Он использует свой особый навык «Привратник: не о чем сообщать», «Зарядный рог», ненаследуемую книгу, которая обращается за помощью к ближайшим союзникам. Также у него есть уникальное умение, подробный отчет, не позволяющий противникам пройти поблизости.

Марианна также получила особое мастерство как победительница женского дивизиона. Ее особый навык дает еще один ход танцу Реквиема ближайшего героя. Он появится как пехотный отряд с бесцветной книгой. Его обычная версия, версия синих пехотинцев, сделала его Герои Fire Emblem дебют в марте.

Март, занявший второе место в Choose Your Legends 5, был чемпионом первой игры и в значительной степени считается франчайзером. Он стал фаворитом фанатов, появившись в Super Smash Bros. Ряд. Его версия Brave Heroes ознаменует шестое появление Марта в Герои Fire Emblem. У него есть уникальная особая способность, Сияющая эмблема.

Эрика, чуть не потерявшая честь в предыдущие годы, присоединяется к группе в качестве капитана кавалерии. Эрика: Навык «Лунный свет», заложенный реставратором, позволяет ей двигаться после атаки, обеспечивая при этом другие полезные эффекты.

Все четыре героя присоединятся к игре 17 августа 2021 года. Игроки могут выбрать один из юнитов бесплатно. Другие обновления презентации включали увеличение количества драконьих цветов, которые игроки могли использовать в каждом отряде.

Вы можете проверить всю информацию, которая была раскрыта в шоу канала Feh ниже.

Герои Fire Emblem Доступно для устройств Android и Apple iOS. в Герои Fire Emblem Знамя «Храбрые герои» с Привратником, Марианной, Март и Эйрикой будет доступно с 17 августа 2021 года по 6 сентября 2021 года. После этой даты четыре героя будут по-прежнему доступны в виде несфокусированных юнитов.