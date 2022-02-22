Герой-любитель помещает Winamp в портативный MP3-плеер

Несмотря на то, что почти каждое устройство, на которое я полагаюсь, имеет возможность воспроизведения или потоковой передачи цифровых аудиофайлов, я все равно был бы рад взять с собой отдельный MP3-плеер, если бы он был надет. Винамподин из старейших MP3-плееры для ПКв моем кармане.

До того, как спецификация MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) была официально представлена ​​публике в 1993 году, было возможно собрать набор цифровых аудиофайлов на компьютере. На самом деле извлечь цифровые файлы с музыкального компакт-диска было очень просто, и проблема заключалась в том, чтобы найти место для их хранения. Я купил свой первый компьютер в 1996 году, прежде чем отправиться в колледж с массивным (в то время) жестким диском емкостью 1,6 ГБ, которого почти хватило бы на два музыкальных компакт-диска.

Формат MP3 стал популярным в конце 1990-х годов, потому что он почти на 90% уменьшил объем памяти, необходимый для хранения цифровых аудиофайлов, при этом файлы не выглядели болезненно сжатыми. Для одной минуты аудио требовалось всего 1 МБ дискового пространства, но другой вещью, которая помогла сделать MP3 столь популярными (помимо появления общего доступа к файлам), был медиаплеер под названием Winamp, впервые выпущенный в 1997 году. Он был невероятно отточен, полнофункционален с поддержкой списков воспроизведения и прост в использовании. Рисовать- EQ и постоянно растущий ассортимент поверхностей и визуализаторов. Если у вас была большая коллекция файлов MP3 в конце 90-х и начале двадцатого века, вы также были лояльным пользователем Winamp, и у вас, вероятно, до сих пор нет места для подачи заявки.

У автора Adafruit Тима С. явно есть приятные воспоминания о шкуре ламы (цитата из файла примера приложения, который будет показан при первом запуске Winamp), поэтому они преобразовали Adafruit PyPortal за 55 долларов— Устройство IoT на базе Python, похожее на интеллектуальный будильник с сенсорным экраном, но бесконечно настраиваемое и взламываемое — в автономном устройстве Winamp.

Хотя для PyPortal Winamp MP3 Player требуется специальный чехол, чтобы сделать его легче в кармане и безопаснее носить с собой в течение всего дня, Tim C поделился подробным руководством О том, как в конце 90-х PyPortal превратился в устаревшее устройство, даже если тогдашние автономные MP3-плееры были безнадежно простыми по сравнению с этим.

Но прежде чем кричать на Adafruit, чтобы он заткнулся и забрал свои деньги, важно отметить, что это не полная реализация пользовательского интерфейса Winamp. Вы можете коснуться верхней части экрана, чтобы приостановить и возобновить воспроизведение музыки. Т Нажатие любой стороны редактора списка воспроизведения внизу приведет к переходу к следующей или предыдущей дорожке. Отдельные кнопки в классическом пользовательском интерфейсе Winamp просто не работают, равно как и ползунки на графике эквалайзера. Еще больше усложняет ситуацию то, что списки воспроизведения можно создавать и изменять только путем редактирования файла JSON на вашем компьютере. Но, по крайней мере, он все еще повторяет прерывистую прокрутку названия воспроизводимой в данный момент дорожки.

Tim C опубликовал свой код в открытом доступе, так что есть шанс, что кто-то возьмет эту идею и доработает ее по ходу дела, полностью воссоздав возможности Winamp на мобильном устройстве. Когда это время придет, я буду готов получить свою кредитную карту.