Герхард Шредер уходит из «Роснефти»

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в пятницу подал в отставку со своего поста в совете директоров российского энергетического гиганта «Роснефть» на фоне растущих призывов в Европе наказать его, если он не откажется от своей зарплаты из России. В «Роснефти» заявили, что и Шредер, и член совета директоров из Германии Матиас Варниг заявили компании, что для них «невозможно» продолжать выполнять свои функции. Компания заявила, что это «неоценимо» для реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в России и Германии.

Давление на Шредера, который взял на себя управление, возрастало. 600 000 долларов в год в «Роснефти» в 2017 году в связи с продолжающимися деловыми отношениями с Москвой. Он также является председателем комитета акционеров Nord Stream, компании, построившей вызывающий споры газопровод между Россией и Германией. Именно эту должность он занимал всего через три недели после ухода с поста в 2005 году.

В четверг его лишили офиса и сотрудников, сообщил он. Представитель Немецкой партии зеленых. Объявление было сделано на следующий день после того, как представители трех немецких политических партий заявление Бюджетный комитет парламента готовил новое постановление, увязывающее льготы, на которые имели право бывшие канцлеры, с наличием у них каких-либо официальных обязанностей.

Ранее на этой неделе проект резолюции Представленный четырьмя крупнейшими партиями в Европарламенте законодательный орган ЕС «решительно» потребовал от Шредера уйти из «Роснефти». Я прямо попросил бывшего лидера Германии пойти по стопам многих других европейских политиков, покинувших российские компании в связи с вторжением Москвы в Украину.

Маркус Фербер, один из авторов резолюции и правоцентристский член Европейского парламента, сказал: Рейтер То, что руководящая должность в крупной государственной корпорации означала, что Шредер «де-факто тесно сотрудничал с Россией». READ Совет Сеула для беременных: готовьте, убирайте и сохраняйте привлекательность

Он добавил, что его предложение также было направлено на то, чтобы отговорить Шредера от вступления в совет директоров «Газпрома», еще одной крупной российской энергетической компании. Фербер также призвал к Шредер внесен в санкционный список ЕС, а активы бывшего лидера Германии заморожены. Связаться со Шредером для комментариев не удалось.

Бывший канцлер стал олицетворением глубоких энергетических связей между Германией и Россией — отношений, которые сейчас Берлин пытается сократить. Шредер способствовал сделка по северному потоку 2Это газопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, который напрямую соединяет российские месторождения с Германией. Это было камнем преткновения для Берлина, пока нынешний канцлер Олаф Шульцеприостановил ратификацию проекта за два дня до начала войны на Украине.

В марте Шульц, состоявший в одной партии со Шредером, Об этом он сообщил местным СМИ. Разрыв связей с российскими компаниями — правильный курс действий. Шульц сказал, что обязательства Шредера перед Германией не закончились, когда он покинул свой пост.

Общественный гнев, направленный на бывшего канцлера, усилился с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале своего вторжения. Шредер решил не дистанцироваться от кремлевского лидера, даже несмотря на то, что российские военные столкнутся за это с международным осуждением. зверства совершенный против Гражданское население Украины.

в последние дни Интервью В New York Times Шредер назвал войну Путина ошибкой и заявил, что убийство украинских мирных жителей в Буче должно быть расследовано. Но он отказался отречься от своей дружбы с Путиным и заявил, что кровопролитие в Буче не было заказом президента России.