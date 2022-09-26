Герцогиня Йоркская входит в число известных лиц, чьи данные российские хакеры выложили в даркнет | развлечения

Герцогиня Йоркская входит в группу известных лиц, личные данные которых, как сообщается, были украдены российскими хакерами в так называемой «даркнете».

Бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон, 62 года, вместе с 58-летней леди Сарой Чатто, двоюродной сестрой короля Чарльза, и сэром Дэвидом Аттенборо, 96 лет, стала мишенью группы, известной как «Team Snatch». Воскресенье (25.09.22) сказал.

Также среди знаменитостей звезда тенниса Тим Хенман, 48 лет, и чемпион по снукеру Ронни О’Салливан, 46 лет, сообщает издание.

The Mail on Sunday сообщает, что хакеры скомпрометировали их данные, когда напали на компанию Daylesford, производящую роскошные органические продукты, которая является фаворитом богатых и влиятельных и которую называют «лучшим фермерским магазином Великобритании».

Она добавила, что подробности просочились, когда боссы компании отказались платить огромный выкуп в виде биткойнов, поскольку взлом, по-видимому, был осуществлен с использованием программы-вымогателя.

Дейлсфорд, который продает мед на 50 фунтов стерлингов и принадлежит леди Кэрол Бэмфорд, жене миллиардера-донора Тори и владельца здания JCB лорда Бэмфорда, признал в июне прошлого года, что его взломали, но настаивал на том, что никакие личные данные не были скомпрометированы.

Но с тех пор газета Mail on Sunday сообщила, что хакеры загрузили «огромный кэш» из 80 гигабайт украденных файлов в темную сеть, известную как место, где преступники торгуют наркотиками, оружием, детской порнографией, хакерскими данными и информацией о украденных кредитных картах.

Издание сообщило, что просочившиеся файлы Daylesford включали документы о заказах для его богатых клиентов и конфиденциальные данные компании, включая жалобы сотрудников, соглашения о конфиденциальности и банковскую информацию.

Филип Ингрэм, бывший полковник британской военной разведки, заявил газете Mail on Sunday: «Эта кибератака должна стать тревожным звонком для служб безопасности и бизнеса. Daylesford — именно та компания, которую хакеры в России рассматривают как прибыльную возможность. для программ-вымогателей и потенциального использования влиятельных посредников в Кремле.

Сообщается, что Дейлсфорд, названный в честь деревни Котсуолдс, где живет семья Бэмфордов, доставлял еду бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, но, как известно, не входит в число клиентов, чьи данные просочились.

Борис и его жена Кэрри сыграли свадьбу в Дейлсфорд-Хаусе два месяца назад, доме семьи Бэмфордов, внесенном в список объектов первой категории.

Компания, чья другая продукция включает рассыпной зеленый чай стоимостью 25 фунтов стерлингов и 30 бутылок оливкового масла, имеет около 800 сотрудников и годовой оборот около 50 миллионов фунтов стерлингов. еда.

Российская киберпреступность резко возросла после вторжения ее президента Владимира Путина в Украину в феврале, что считается ответом на западные санкции против страны.