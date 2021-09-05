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Герцог тайно посетил Иорданию, чтобы встретиться с королем

5 сентября, 2021
Toma Kulikov

В субботу вечером президент сообщил, что президент Исаак Херцог отправился в Иорданию для проведения переговоров с королем Абдаллой II, что является последним свидетельством потепления отношений между двумя странами. Он провел очень позитивный и важный вечер с королем в его дворце, сказал Герцог 12 и 13 каналам в Primetime News.

Иордания – очень важная страна. Херцог сказал в заявлении из своего офиса: “ Я очень уважаю короля Абдуллу, великого лидера и очень важного игрока в регионе. «На нашей встрече мы обсуждали основные вопросы диалога между нашими странами».

«В регионе есть ощущение стремления к прогрессу, желание высказаться», – добавил он.

Херцог отметил, что прошел год с момента подписания первых соглашений Авраама – соглашений о нормализации отношений между Израилем и четырьмя его соседями по региону, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Эти соглашения создали важную региональную инфраструктуру. «Это очень важные соглашения, которые работают, чтобы изменить наш регион и диалог в нем», – сказал он.

Херцог сказал, что он планирует поговорить и встретиться с другими главами государств в регионе. «Я разговариваю со многими лидерами со всего мира, почти каждый день, в полной координации с правительством Израиля. Я думаю, что для стратегических и дипломатических интересов Государства Израиль очень важно вовлечь всех в диалог. ”

Визит Херцога стал последним в серии контактов на высоком уровне между двумя странами после приведения к присяге нового израильского правительства в прошлом месяце после обострения двусторонних отношений в последние годы во время премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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В июле премьер-министр Нафтали Беннетт он встретил С Абдуллой тайно во дворце короны в Аммане, на первом саммите лидеров двух стран за более чем три года.

Премьер-министр Нафтали Беннетт выступает на встрече с президентом Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 27 августа 2021 года, в Вашингтоне, округ Колумбия. (AP Photo / Эван Вуччи)

Поездка Беннета была первой встречей Абдуллы с премьер-министром Израиля с тех пор, как он тайно принимал Нетаньяху. в 2018 году. По имеющимся данным, Абдулла отказался встретиться с Нетаньяху, которого он глубоко ненавидел.

В феврале министр обороны Бенни Ганц также он встретил Тайно с Абдуллой в Иордании. В субботу Херцог подтвердил, что встреча состоялась, поскольку в то время офис Ганца публично не прокомментировал ее.

Ранее в этом году напряженность вылилась в открытую после того, как Оман задерживать Самолет должен был доставить Нетаньяху в Эмираты якобы в ответ на поездку наследного принца Иордании Хусейна в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме из-за разногласий по поводу мер безопасности.

Согласно сообщениям, тогдашний премьер-министр Израиля, который был вынужден отменить свою поездку в Абу-Даби, в отместку попытался закрыть израильское воздушное пространство для иорданских рейсов.

Иордания и Израиль имеют прочные связи в сфере безопасности, но политические связи в последнее время стали натянутыми из-за разногласий между Амманом и Иерусалимом по поводу политики Израиля в отношении палестинцев и палестинцев. Храмовая гора в Иерусалиме, который находится под стражей в Иордании, даже несмотря на то, что Израиль приближается к другим суннитским арабским государствам.

Иорданцы держат макет мечети Купол Скалы во время демонстрации в Аммане против мер безопасности Израиля на Храмовой горе, 21 июля 2017 г. (AFP Photo / Khalil Mazraawi)

Иордания, важный региональный союзник Израиля и США, давным-давно, чтобы Решение о создании двух государств и возобновление израильско-палестинских мирных переговоров, которые были заморожены с 2014 года.

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В субботнем интервью, транслировавшемся новостным каналом 13 канала, Херцог сказал, что важно поддерживать отношения с властями Палестины, «когда речь идет о безопасности Израиля, [and other] Важные темы “после встречи Ганца с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом на прошлой неделе.

«Никто не должен обманываться, говоря, что отказ от переговоров с властями Палестины принесет пользу безопасности Израиля», – добавил Херцог.

“ Нет сделки ” по поводу возможного помилования Нетаньяху

Херцог также отказался сообщить, рассмотрит ли он вопрос о помиловании Нетаньяху, которого судят по трем делам о коррупции. Нетаньяху, ныне лидер оппозиции, отрицает какие-либо нарушения.

«Это несправедливый и теоретический вопрос», – сказал он в интервью телекомпании «Кан».

В преддверии президентских выборов Херцог отказался сообщить, рассматривает ли он возможность помилования Нетаньяху, который не поддержал ни одного кандидата.

Вновь избранный президент Исаак Герцог с тогдашним премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Кнессете после избрания Герцога 2 июня 2021 года (Йонатан Синдел / Flash90)

Герцог также подвергся критике при назначении Наора Ихийю своим представителем, бросив вызов некоторым критикам, которые выдвинули на первый план предыдущую работу Ихийи в качестве представителя Нетаньяху.

«Не было никакой инициативы, прямой или косвенной, о которой говорилось бы с Нетаньяху», – сказал Герцог 12-му каналу. «Я ни к чему не обязывался, никакой сделки … это яйцо, которое не вылупилось».

Климатический кризис и ответственная журналистика

Как экологический корреспондент The Times of Israel, я пытаюсь передать факты и научные данные, стоящие за изменением климата и деградацией окружающей среды, объяснить и критиковать официальную политику, влияющую на наше будущее, и описать израильские технологии, которые могут стать частью решения.

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