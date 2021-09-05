Герцог тайно посетил Иорданию, чтобы встретиться с королем

В субботу вечером президент сообщил, что президент Исаак Херцог отправился в Иорданию для проведения переговоров с королем Абдаллой II, что является последним свидетельством потепления отношений между двумя странами. Он провел очень позитивный и важный вечер с королем в его дворце, сказал Герцог 12 и 13 каналам в Primetime News.
Иордания – очень важная страна. Херцог сказал в заявлении из своего офиса: “ Я очень уважаю короля Абдуллу, великого лидера и очень важного игрока в регионе. «На нашей встрече мы обсуждали основные вопросы диалога между нашими странами».
«В регионе есть ощущение стремления к прогрессу, желание высказаться», – добавил он.
Херцог отметил, что прошел год с момента подписания первых соглашений Авраама – соглашений о нормализации отношений между Израилем и четырьмя его соседями по региону, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом.
Эти соглашения создали важную региональную инфраструктуру. «Это очень важные соглашения, которые работают, чтобы изменить наш регион и диалог в нем», – сказал он.
Херцог сказал, что он планирует поговорить и встретиться с другими главами государств в регионе. «Я разговариваю со многими лидерами со всего мира, почти каждый день, в полной координации с правительством Израиля. Я думаю, что для стратегических и дипломатических интересов Государства Израиль очень важно вовлечь всех в диалог. ”
Визит Херцога стал последним в серии контактов на высоком уровне между двумя странами после приведения к присяге нового израильского правительства в прошлом месяце после обострения двусторонних отношений в последние годы во время премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В июле премьер-министр Нафтали Беннетт он встретил С Абдуллой тайно во дворце короны в Аммане, на первом саммите лидеров двух стран за более чем три года.
Поездка Беннета была первой встречей Абдуллы с премьер-министром Израиля с тех пор, как он тайно принимал Нетаньяху. в 2018 году. По имеющимся данным, Абдулла отказался встретиться с Нетаньяху, которого он глубоко ненавидел.
В феврале министр обороны Бенни Ганц также он встретил Тайно с Абдуллой в Иордании. В субботу Херцог подтвердил, что встреча состоялась, поскольку в то время офис Ганца публично не прокомментировал ее.
Ранее в этом году напряженность вылилась в открытую после того, как Оман задерживать Самолет должен был доставить Нетаньяху в Эмираты якобы в ответ на поездку наследного принца Иордании Хусейна в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме из-за разногласий по поводу мер безопасности.
Согласно сообщениям, тогдашний премьер-министр Израиля, который был вынужден отменить свою поездку в Абу-Даби, в отместку попытался закрыть израильское воздушное пространство для иорданских рейсов.
Иордания и Израиль имеют прочные связи в сфере безопасности, но политические связи в последнее время стали натянутыми из-за разногласий между Амманом и Иерусалимом по поводу политики Израиля в отношении палестинцев и палестинцев. Храмовая гора в Иерусалиме, который находится под стражей в Иордании, даже несмотря на то, что Израиль приближается к другим суннитским арабским государствам.
Иордания, важный региональный союзник Израиля и США, давным-давно, чтобы Решение о создании двух государств и возобновление израильско-палестинских мирных переговоров, которые были заморожены с 2014 года.
В субботнем интервью, транслировавшемся новостным каналом 13 канала, Херцог сказал, что важно поддерживать отношения с властями Палестины, «когда речь идет о безопасности Израиля, [and other] Важные темы “после встречи Ганца с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом на прошлой неделе.
«Никто не должен обманываться, говоря, что отказ от переговоров с властями Палестины принесет пользу безопасности Израиля», – добавил Херцог.
“ Нет сделки ” по поводу возможного помилования Нетаньяху
Херцог также отказался сообщить, рассмотрит ли он вопрос о помиловании Нетаньяху, которого судят по трем делам о коррупции. Нетаньяху, ныне лидер оппозиции, отрицает какие-либо нарушения.
«Это несправедливый и теоретический вопрос», – сказал он в интервью телекомпании «Кан».
В преддверии президентских выборов Херцог отказался сообщить, рассматривает ли он возможность помилования Нетаньяху, который не поддержал ни одного кандидата.
Герцог также подвергся критике при назначении Наора Ихийю своим представителем, бросив вызов некоторым критикам, которые выдвинули на первый план предыдущую работу Ихийи в качестве представителя Нетаньяху.
«Не было никакой инициативы, прямой или косвенной, о которой говорилось бы с Нетаньяху», – сказал Герцог 12-му каналу. «Я ни к чему не обязывался, никакой сделки … это яйцо, которое не вылупилось».