Гибель и разрушения в результате попадания российских ракет на жилой комплекс в Украине

Спасатели спешат спасти людей, застрявших в квартире

«В шоке, они все в крови», — говорит один из выживших.

Канада возвращает российские газовые турбины, несмотря на возражения Украины

ЧАСОВ Яр/Киев, Украина, 10 июля (Рейтер) — По меньшей мере 15 человек погибли, еще 24 человека, как полагают, оказались в ловушке после того, как российские ракеты «Ураган» попали в пятиэтажный жилой дом в Донецкой области Украины, сообщили местные власти в воскресенье. свой путь среди обломков.

Украина также сообщила о столкновениях с российскими войсками на фронтах на востоке и юге, а Москва заявила, что ее силы бомбили ангары украинской армии, где хранятся американские гаубицы M777, недалеко от Константиновки в Донецкой области. Читать далее

Губернатор Донецка Павел Кириленко сообщил, что удар по жилому дому произошел в субботу вечером в городе Часов Яр. В воскресенье днем ​​региональная служба экстренной помощи сообщила, что число погибших составляет 15 человек, добавив, что еще 24 человека могут все еще находиться под завалами. Читать далее

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Мы бросились вниз, трое пострадавших, первый где-то на кухне», — рассказала местная жительница, назвавшаяся Людмилой, пока спасатели снимали тело в белой простыне и вывозили завалы краном. их руки.

«Во-вторых, я даже не помню, была молния, мы побежали ко второму подъезду, а потом прямо вниз. Мы просидели там всю ночь до сегодняшнего утра». Она хотела спасти двух своих котят.

«Меня бросили в ванную, там было все грязно, я была в шоке, вся в крови», — сказала она, всхлипывая. «К тому времени, как я вышел из ванной, комната была полна щебня, и три этажа обвалились. Я никогда не находил кошек под щебнем».

Кириленко написал в Telegram, что спасатели в Часовом Яру вывезли с места обрушения жилого дома почти 99 тонн щебня, и по состоянию на 16:00 (13:00 мск) спасательные работы продолжаются.

Андрей Ермак, глава администрации президента Владимира Зеленского, заявил в Telegram, что удар был «очередным терактом», и что в результате Россия должна быть классифицирована как государство-спонсор терроризма.

Россия, которая заявляет, что проводит «специальную военную операцию» по разоружению Украины, отрицает преднамеренное нападение на мирных жителей.

Луганская и Донецкая области Донбасса включают в себя восточный промышленный регион Украины, ставший для поколений крупнейшим полем битвы в Европе. Россия хочет вырвать контроль над Донбассом от имени поддерживаемых ею сепаратистов.

Украина и Запад называют вторжение в Москву неоправданной агрессивной войной.

американские сушилки

Украинские военные заявили, что российские войска атаковали украинские позиции возле города Славянск в Донецке, но были вынуждены отступить, добавив, что российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по Харькову на северо-востоке со своей стороны границы. Он не сообщил подробностей о потерях или потерях.

Спасательная операция проводится после ракетного обстрела на фоне российского вторжения в Украину в указанном месте под названием Часов Яр, Украина, на этой фотографии, опубликованной 10 июля 2022 года. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко / Раздаточный материал через REUTERS Читать далее

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска собираются в районе села Белгоровка примерно в 50 км к востоку от Славянска.

«Противник… бомбит близлежащие населенные пункты и наносит удары с воздуха, но он пока не в состоянии быстро занять всю Луганскую область», — написал он в Telegram.

В минувшие выходные Россия объявила о своем контроле над всей Луганской областью.

Министерство обороны России заявило, что его силы уничтожили две эмбарго возле донецкого города Константиновка, содержащие американские гаубицы M777, которые, по их словам, использовались для бомбардировки жилых районов Донецка.

Российские информационные агентства цитируют официальные лица сепаратистов, заявившие в воскресенье, что украинская армия с утра обстреляла Донецк из 155-мм артиллерийских орудий НАТО, в результате чего двое жителей получили ранения.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты о боевых действиях.

Связаться с украинскими военными для комментариев не удалось.

Украинское военное командование заявило, что на юге украинские силы обстреляли ракетами и артиллерийскими снарядами российские позиции, в том числе склады боеприпасов в районе Чернобаевки.

Падение турбины

Украина получила поддержку в виде западных военных поставок и жестких санкций против Москвы, сопротивляясь вторжению, начавшемуся 24 февраля.

Но в субботу она потерпела дипломатическую неудачу, когда Канада заявила, что вернет капитально отремонтированные турбины, которые российский государственный «Газпром» использовал для поставок природного газа в Германию. Читать далее

Украина заявила, что возвращение нарушит санкции против России, а министерства энергетики и иностранных дел страны заявили в воскресном заявлении, что решение Канады «глубоко разочаровано».

В заявлении, размещенном на сайте министерства энергетики, содержится призыв к правительству Канады отменить свое решение и говорится, что возвращение турбин будет корректировкой санкций против Москвы «по прихоти России».

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Репортаж Макса Хандера в Киеве и бюро Reuters. Написание Энди Салливана, Роберта Перселла и Уильяма Маклина. Редактирование Правина Шара, Алекса Ричардсона и Фрэнсис Керри.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.