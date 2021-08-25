Гид по паралимпийским шоу: О’Рейли Ривард плывет за очередным золотом

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Паралимпийские игры в Токио-2020 официально проходят. Сегодняшняя церемония открытия на национальном стадионе Японии показала 162 флага, в том числе флаг команды беженцев из шести человек и Афганистана, спортсмены которого не смогли покинуть страну для участия в соревнованиях после прихода к власти талибов. Флаг Канады несла Присцилла Гейн, претендент на медали по дзюдо. Сто двадцать восемь канадских спортсменов, включая гидов, будут соревноваться в 18 различных видах спорта на этих Играх. Узнайте больше о церемонии открытия и посмотрите основные моменты здесь.

Соревнования начнутся сегодня в 20:00 по восточноевропейскому времени, и в первый день будут вручены 24 медали. Вот руководство, что смотреть во вторник вечером / в среду утром:

Лучший паралимпийский пловец Канады получил еще одно золото

Орели Ривар – паралимпийская чемпионка, чемпионка мира и рекордсменка мира в беге на 50 метров вольным стилем S10 среди женщин (S10 означает гандикап), который начинается с квалификации в 21:33 по восточному времени. Финал идет в 6:12 утра по восточному времени.

25-летняя спортсменка выиграла золото на 100 м и 400 м вольным стилем на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и добавила серебро в индивидуальном плавании на 200 м, доведя число ее паралимпийских медалей до пяти. Это больше, чем у любой женщины в нынешней канадской команде. Ривар также имеет 14 медалей чемпионатов мира.

После 50-метрового вольного стиля Ривард будет защищать свой титул на 100-метровом вольном стиле в субботу и на 400-метровом вольном стиле 1 сентября. Она также выступит в беге на 100 метров на спине 2 сентября и в индивидуальном плавании на 200 метров 3 сентября.

Четыре других канадских пловца соревнуются в первый день: Алек Эллиотт (50 м вольным стилем, S10, мужчины), Николас Беннетт (100 м баттерфляем, S14, мужчины), Анжела Марина (100 м баттерфляем, S14, женщины) и Шелби Ньюкирк (50 м вольным стилем, S6, женщины). Последние трое разыгрывают свои дебюты на Паралимпийских играх.

Смотреть | 5 канадских паралимпийцев, которых стоит посмотреть в Токио:

5 канадских паралимпийцев, которых стоит увидеть в Токио Узнайте об одном из величайших баскетболистов на инвалидных колясках всех времен, впервые паралимпийском всаднике после потрясающего выздоровления, короле паралимпийского триатлона и многом другом с ведущей CBC Sports Жаклин Дори. 2:44

Другие канадские претенденты на просмотр во вторник вечером / в среду утром

В хронологическом порядке:

Волейбол среди женщин: сборная Канады и РКП в 21:30 по восточному времени

Матч открытия женского чемпионата выглядит упорным. Канада занимает шестое место в мире, а Россия – седьмое. Канада заняла четвертое место на последнем чемпионате мира в 2018 году. Команда ищет свою первую паралимпийскую медаль с тех пор, как выиграла золото в 2000 и 2004 годах.

Мяч от ворот, предназначенный для спортсменов с нарушениями зрения, является одним из двух паралимпийских видов спорта, не имеющих олимпийского эквивалента (второй – бочча). В нее играют на крытом корте, с футбольными сетками на каждом конце, которые покрывают ширину игровой поверхности. Спортсмены пытаются забросить мяч в ворота соперников, находясь непосредственно перед воротами, и заблокировать бросок соперников. Внутри мяча есть колокольчики, которые помогают игрокам определять, где они находятся, а на поле есть маркеры касания, которые помогают ориентироваться. Игроки и болельщики должны сохранять полную тишину, чтобы можно было слышать мяч. Узнайте больше о сборной Канады здесь и посмотрите видео о голевом футболе. Здесь.

Велосипедная дорожка: Келли Шоу на дистанции индивидуальной преследования на дистанции 3000 м C4 среди женщин

У 27-летнего футболиста есть шанс выиграть первую медаль Канады на Играх. Шоу завоевала серебро на чемпионате мира 2019 года и финишировала четвертой в 2020 году. Она дебютирует на паралимпийских играх, когда отборочный раунд начнется в 21:56 по восточному времени. финал в 1:00 по восточному времени.

Баскетбол среди женщин на колясках: Канада – Великобритания, 1:45 по восточноевропейскому времени

Канада выиграла пять из шести чемпионатов мира среди женщин, проводившихся с 1994 по 2014 год, прежде чем проиграла в четвертьфинале в 2018 году – последний раз, когда турнир проводился. Великобритания взяла серебро в 2018 году, уступив в титульном матче Нидерландам. Последняя паралимпийская медаль Канады в женском баскетболе на колясках была бронзовой в 2004 году, вслед за тремя золотыми медалями подряд.

Регби на колясках: Канада – Великобритания, 4:30 утра по восточному времени

Регби на колясках, также известный как «килевой мяч» из-за возможных столкновений, является смешанным мероприятием на Паралимпийских играх. Канада никогда не завоевывала золотых медалей, но поднималась на подиум в четырех из шести проведенных турниров. Команда проиграла бронзовый матч против Японии в 2016 году в Рио, а затем заняла шестое место на последнем чемпионате мира в 2018 году.

Чтобы ознакомиться с полным расписанием канадцев, соревнующихся в каждый день Игр, пройдите Здесь.

Как смотреть прямые трансляции

Различные виды спорта будут транслироваться в прямом эфире на CBC Gem, приложении CBC Sports и CBCSports.ca, начиная с 20:00 по восточному времени. Смотрите подробное расписание, которое будет включать ссылки для просмотра трансляций событий здесь.

Вы также можете смотреть соревнования по телеканалу CBC TV с 15:00 до 19:00 и с 12:30 до 2:30 по местному времени.

Подробнее о Паралимпийских играх

Прочтите букварь об Играх в Токио здесь, а некоторые забавные факты о канадской команде – здесь. Узнайте больше о том, как канадские спортсмены подходят к Играм, которые состоятся год спустя и во время наихудшей волны случаев коронавируса в Японии с начала пандемии, в этой истории Девина Херу из CBC Sports. Девин в Токио освещает игры, и вы можете следить за его неутомимыми обновлениями в Twitter. Здесь.

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