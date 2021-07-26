Гимнастика – США и Россия готовятся к финалу среди женщин

Олимпийские игры в Токио-2020 – Гимнастика – Техник – Женская модель – Квалификация – Центр гимнастики Ариаке, Токио, Япония – 25 июля 2021 г. Симона Байлз из США соревнуется на бревне REUTERS / Mike Blake

ТОКИО (Рейтер) – Симона Байлз и остальные члены женской сборной США по гимнастике будут смотреть на скучную попытку пройти квалификацию в зеркале заднего вида во вторник, защищая свой олимпийский титул против растущей России.

Соединенные Штаты выиграли командные чемпионаты на всех Олимпийских играх и чемпионатах мира с 2011 года, но Россия произвела предупредительный выстрел в американцев во время квалификационного раунда в воскресенье, когда они финишировали на вершине рейтинга.

Россия, которая участвовала в Играх в Токио в качестве представителя Олимпийского комитета России (ОКР) из-за того, что ее лишили флага и гимна за допинг, не завоевывала титул женской команды со времен сборной США на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году.

Но в последнее время россиянин, похоже, готов вернуть себе лидерство, заняв второе место после США на двух последних летних играх.

Перед приездом в Токио, олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Байлсу давно сложившаяся сборная США должна была сбежать с золотой медалью. Но это превосходство было оспорено во время квалификации и, вероятно, снова будет проверено в финале.

«Очевидно, есть мелочи, над которыми нам нужно поработать, поэтому мы вернемся, потренируемся и поработаем над этим, просто чтобы мы могли сделать все возможное в командных финалах, потому что это то, что важно», – сказал Байлз, который будет участвовать в соревнованиях. все шесть чемпионатов мира. «Мы действительно стремимся попасть в тройку лидеров».

Однако вряд ли Байлз и ее товарищи по команде смогут удовлетворить Сунису Ли, Джордан Чайлс и Грейс МакКаллум, за исключением первого места.

Координатор спортивной гимнастики США Том Форстер предупредил, что в воскресных отборочных не стоит много читать и что сборная США будет готова, когда на кону будут медали.

«Это не финал, дело идет к финалу», – сказал Форстер. «Иногда, как и в любом другом виде спорта, великие спортсмены бросают мяч в зачетную зону или квотербек перехватывает мяч.

“Это случилось”.

Китайская Республика и США были классом отдельно от других команд во время квалификации, с чуть более чем баллом, разделяющим две силы.

Китай занял третье место, отстав от Китайской Республики почти на пять очков, но ожидается, что он окажется в разгар битвы за медали вместе с Францией. Бельгия и Великобритания тоже претендуют на место на подиуме.

Китайскую Республику возглавляет Ангелина Мельникова, которая помогла России выиграть серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио в 2016 году, но все взоры будут прикованы к отважному новому поколению, в которое входят 16-летняя Владислава Оразова и чемпионка Европы Виктория Листонова.

(Кавер Стив Китинг в Токио). Редакция Кеннета Максвелла

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