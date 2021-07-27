Гимнастика – США лидируют россиянок, а Китай в медальных состояниях

(Рейтер) – Хотя начало соревнований по спортивной гимнастике среди женщин на Олимпийских играх в Токио стало разочарованием для обычно доминирующей американской команды, у американцев по-прежнему было больше шансов на медаль среди всех стран.

Россияне, которые выступают в качестве Олимпийского комитета России под санкциями из-за нескольких допинговых скандалов, во вторник вышли в командный финал, опередив американцев после выходного дня для американской звезды Симоны Байлз.

Но квалификационные усилия американских женщин принесли им 11 медалей на Олимпийских играх в Токио, и это максимум, на который они способны. Сюда входят командные соревнования, по два в каждом месте и по два в каждом из четырех финалов по оборудованию.

Китайская Республика может выиграть максимум 10 медалей, потому что только одна гимнастка вышла в финал на бревне, а Китай имеет вторые по величине шансы на медаль из семи.

Восемь лучших из 12 команд, прошедших квалификацию, прошли в командные финалы, а 24 лучших гимнастки в многоборье и восемь лучших в каждом органе проходят в эти финалы.

Однако для каждой страны существует правило двух государств, что означает, что только два спортсмена от каждой делегации могут пройти в многоборье или финал и попытаться получить медаль.

Байлз – единственный игрок, мужчина или женщина, который имеет шанс покинуть Токио с медалями во всех возможных дисциплинах. Но получить медаль на асимметричных брусьях – ее самая большая проблема, даже при почти безупречном упражнении.

В рейтинге сложности Rails одни из лучших в мире, включая товарища по команде Сунису Ли и бельгийку Нину Друэль, две лучшие игры воскресных финальных игр плей-офф. Друэль – двукратный чемпион мира в этом турнире.

Лучшее золото также станет тестом для Байлза против Гуань Ченчэня из Китая, у которого более высокий максимальный балл. Байлз не довела до своего самого сложного разрыва в плей-офф, но в финале повысит ее шансы.

Байлз во всем была первой в квалификации и прыгнула, хотя у нее будет новый шанс во всем, потому что результаты квалификации не доходят до финала.

Если Байлз пропустит золотые медали или подиум, она чувствует себя подготовленной к общему разочарованию лучше, чем в Рио-2016, где она заняла третье место на бревне после фола.

«Я была очень счастлива получить бронзу, но я не могла быть счастлива, потому что никто другой не был счастлив за меня», – сказала она ранее в этом году в документальном сериале Facebook Watch «Симона против себя».

«Это время действительно для меня. Мне не нужно никому ничего доказывать, и это здорово».

Дополнительный репортаж Карен Браун из Форт-Коллинза, Колорадо. Редакция Кена Ферриса

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