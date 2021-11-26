Гимнастика США | Соединенные Штаты выиграли две медали в первый день соревнований Всемирной возрастной группы по прыжкам на батуте 2021 года.

Баку, Азербайджан, 25 ноября 2021 г. — Александра Митник из Маналапана, Нью-Джерси / Elite Trampoline Academy заняла первое место в финале женского одиночного прыжка на батуте 13-14 лет, а ее товарищ по команде Holmdel, Нью-Джерси / Elite Trampoline Academy, заняла бронзу. День соревнований Всемирной возрастной группы по прыжкам на батуте 2021 года — четверг в Баку, Азербайджан. Мытник 53 090 возглавлял всех участников, в то время как София Аляева из Федерации гимнастики России (51 645) выиграла у ДеХанеса (51 090) за серебро после того, как американцы вышли в финал соревнований, заняв 4-е и 6-е места соответственно. Леа Эдельман Холмдела, Академия Нью-Джерси / Элитный батут (91,245) и Изабелла Бансано из Раунд-Рока, Техас / Центр чемпионов мира (85 680), также были в действии, заняв 13-е и 24-е места.

У мужчин лидером был Мика Майнер из Гленн Карбон, штат Иллинойс / Крис Бауэр-Тумплинг, занявший 19-е место с результатом 90,700. Кей Лоусон из Bethesda, доктор медицины / Dynamite Gymnastics (90.350) финишировал сразу за ним на 21-м месте. Ксавье Харпер из Ок-Риджа, штат Теннеси / Премьер Атлетикс, Ноксвилл был № 25 с 89,010, а Уильям Кокрил из Плано, штат Техас / Флип-Фабрика был 41 с 51,435. Азербайджанец Магсуд Махсудов с результатом 56.200, а Виталий Шевяга (54630) и Лев Бусарев (54.345), оба из Федерации гимнастики России, заняли первое место.

Американские спортсмены финишировали на пьедестале почета в соревнованиях по двойному мини-батуту 17-21. После квалификации первой и третьей, Грейс Хардер из Уинстон Салем и NC Academy / Кэролайн Элит Батут (64.900) и Камми Купер из Ноксвилля, TN / TN Elite Gymnastics (62.500) финишировали шестой и восьмой в финале среди женщин. Сьюзан Гилл из Фриско, Техас / Академия гимнастики Игл заняла 19-е место с результатом 62,900. Федерация гимнастики России Алина Калашникова (67,800) и Вероника Тугарина (65,900) заняли первое и третье места, а Эрика Санс из Испании заняла второе место с 65,900.

Хантер Моравец из Даунерс-Гроув, штат Иллинойс / Элитный спортивный комплекс (71,700), Уэстон Ситц из Проспера и Техас / Академия гимнастики Игл (70,900) квалифицировались в финал мужских соревнований на третьем и шестом местах, но заняли четвертое и пятое соответственно. Федерация гимнастики России взяла верх в мужском двойном малом прыжке на батуте с 17 до 21, уступив лучшим выступлениям Игоря Глушенко (75 700), Ивана Акимцева (73 200) и Антона Литвина (71 900).

Американские тумблеры в возрасте 15-16 лет также взяли слово в первый день соревнований. Настя Качалова из Лейкленда, Флорида / Elite World Gymnastics, занявшая третье место после квалификации, вывела трех американских гимнасток в финал соревнований. Качалова заняла седьмое место с 27 900. Наши товарищи по команде Джилл Папенхаус из Тремонта, штат Иллинойс / Академия гимнастики Центрального Иллинойса (31 500) и Розали Тонгви из Сан-Тан Вэлли, Аризона / Молодежный фитнес-центр США (31 300), заняли пятое и шестое места. Первое место заняла Арина Калиандра из Федерации гимнастики России (34 100), за ней следуют Наана Оппон из Великобритании (34 000) и Комфорт Йейтс (33 300).

В мужских соревнованиях BJ Mensah из Нью-Йорка и NY / Cavu Trampoline and Tumbling занял первое место в Америке. Он был 13-м с результатом 64 000. Александр Коул из Вашингтона, округ Колумбия, по динамитной гимнастике занял 19-е место с результатом 61 600, а Кристиан Орт из Сан-Диего, Калифорния / SoCal TTC занял 22-е место с результатом 60 600. Дмитрий Шаталов (36 500) добавил еще одно золото Федерации гимнастики России. Ближе к пьедесталу подиуму подошли датчанин Фредерик Сканиг (35 000) и британец Фред Тиг (34 100).

В пятницу сборные США представят команды в мужских и женских соревнованиях по прыжкам на батуте 15–16 лет, приземлениям 17–21 и синхронным прыжкам на батуте 13–14. Мероприятие продолжится в Milli Gimnastika Arenasi, начало в 10:00 по местному времени.