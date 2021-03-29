Гимн приветствует российских фигуристов, вернувшихся с чемпионата мира.

По возвращении в страну после успешного выступления на чемпионате мира в Стокгольме фигуристы, исполняющие гимн России, были встречены национальными спортсменами.

Спортсменки, представляющие Федерацию фигурного катания России (ФСР), завоевали три золотые медали, в том числе взяли подиум в женском одиночном катании в столице Швеции.

Они были вынуждены соревноваться в качестве FSR из-за санкций, наложенных на страну в качестве наказания за коррупцию, связанную с допингом.

Флаг и гимн России запрещены на ключевых мероприятиях в соответствии с санкциями Всемирного антидопингового агентства и частично поддержаны Спортивным арбитражным судом.

Это означает, что победы россиян на чемпионате мира по фигурному катанию не встречают гимном.

Но после возвращения из Стокгольма чартерным рейсом официальное государственное информационное агентство России сообщило, что фанаты пели, приветствуя своих фигуристов в московском аэропорту Шереметьево. Бросать.

Анастасия Мишина и Александр Каллямов неожиданно выиграли золото в парном разряде на чемпионате © Getty Images

Анна Шерпакова завоевала корону среди женщин в одиночном разряде, а команда FSR возглавила соревнования в танцах на льду и парных соревнованиях на сцене.

Анастасия Мишина и Александр Каллямов неожиданно выиграли в парном соревновании, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли титул в танцах на льду.

«У нас большие болельщики», – сказала Александра Трусова, завоевавшая бронзу в женских соревнованиях. Бросать.

«Конечно, очень весело смотреть на наши флаги и слышать гимн.

«На чемпионате мира наш гимн не звучал, и на церемонии награждения флаг не упал.

«Хорошо вернуться домой».