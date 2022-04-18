Tech

Гиперкар Toyota GR010 появится в Gran Turismo 7

18 апреля, 2022
Artem Sokolov

Гиперкар Toyota GR010, победивший в Ле-Мане, будет произведен Toyota Гран Туризмо 7 В следующие два месяца автомобиль будет использоваться в гонке Toyota Gazoo Racing GT Cup Tour 2022 года.

GR010 является последним в успешной гоночной серии Toyota, которая с 2018 года не побеждала компанию в гонках «24 часа Ле-Мана», а также каждый сезон выигрывала чемпионат мира по гонкам на выносливость.

Он сменил TS050 в качестве передовой машины для бренда после изменения правил в преддверии сезона 2021. Рост затрат на класс LMP1 привел к тому, что Porsche, Audi, Nissan и Peugeot с годами отказались от участия, а FIA и Класс ACO пришел с гиперкарами, чтобы заменить их.

Используя строгий потолок затрат и адаптированную гибридную формулу, этот класс изначально был разработан для производителей, которые собирают гоночные автомобили из высокопроизводительных дорожных машин. Однако любые планы по совместимым дорожным автомобилям — как и в случае со знаменитой эпохой GT1 — с тех пор были отложены, и большинство записей посвящено гоночным автомобилям. Так что одна машина была переименованный LMP1-H.

Это означает, что мы можем никогда не увидеть Тойота ГР Супер Спорт Дорожный автомобиль, который мог бы служить омологационной моделью для GR010, но сам GR010 уже зарекомендовал себя беспрецедентным в зарождающемся классе.

Помимо завоевания титула в Ле-Мане с первой попытки в 2021 году — со счетом 1: 2 — GR010 не знает поражений на протяжении всего сезона WEC. Каждая из двух его заявок выиграла три из шести гонок, а дуэт четырежды забивал 1–2.

Гран Туризмо 7 Вскоре игроки смогут сами опробовать автомобиль, а GR010 появится в игре до лета. Его планируется использовать в гонке Toyota Gazoo Racing GT Cup Tour 2022 года на трассе Circuit de la Sarthe.

READ  Будущие компьютерные чипы могут быть сделаны из меда

Вероятно, GR010 будет не единственным новым автомобилем, который будет использоваться в 4 сезоне Gran Turismo. Будет участвовать в гонке GR86 в Автополисе 18 июля. Последнее новое транспортное средство добавлено в ГТ Спорт — или Subaru BRZ, что, вероятно, означает, что BRZ на базе GR 2021 года присоединится к своим братьям и сестрам 86GT.

Поскольку надлежащая дата гонки гиперкара приближается 5 июня, мы ожидаем, что он прибудет где-то в ближайшие пять недель и в одной из первых партий. Запланированные обновления контента для GT7 начиная с конца апреля.

Смотрите другие статьи о Gazoo Racing и Toyota.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.