Гиперкар Toyota GR010 появится в Gran Turismo 7

Гиперкар Toyota GR010, победивший в Ле-Мане, будет произведен Toyota Гран Туризмо 7 В следующие два месяца автомобиль будет использоваться в гонке Toyota Gazoo Racing GT Cup Tour 2022 года.

GR010 является последним в успешной гоночной серии Toyota, которая с 2018 года не побеждала компанию в гонках «24 часа Ле-Мана», а также каждый сезон выигрывала чемпионат мира по гонкам на выносливость.

Он сменил TS050 в качестве передовой машины для бренда после изменения правил в преддверии сезона 2021. Рост затрат на класс LMP1 привел к тому, что Porsche, Audi, Nissan и Peugeot с годами отказались от участия, а FIA и Класс ACO пришел с гиперкарами, чтобы заменить их.

Используя строгий потолок затрат и адаптированную гибридную формулу, этот класс изначально был разработан для производителей, которые собирают гоночные автомобили из высокопроизводительных дорожных машин. Однако любые планы по совместимым дорожным автомобилям — как и в случае со знаменитой эпохой GT1 — с тех пор были отложены, и большинство записей посвящено гоночным автомобилям. Так что одна машина была переименованный LMP1-H.

Это означает, что мы можем никогда не увидеть Тойота ГР Супер Спорт Дорожный автомобиль, который мог бы служить омологационной моделью для GR010, но сам GR010 уже зарекомендовал себя беспрецедентным в зарождающемся классе.

Помимо завоевания титула в Ле-Мане с первой попытки в 2021 году — со счетом 1: 2 — GR010 не знает поражений на протяжении всего сезона WEC. Каждая из двух его заявок выиграла три из шести гонок, а дуэт четырежды забивал 1–2.

Гран Туризмо 7 Вскоре игроки смогут сами опробовать автомобиль, а GR010 появится в игре до лета. Его планируется использовать в гонке Toyota Gazoo Racing GT Cup Tour 2022 года на трассе Circuit de la Sarthe.

Вероятно, GR010 будет не единственным новым автомобилем, который будет использоваться в 4 сезоне Gran Turismo. Будет участвовать в гонке GR86 в Автополисе 18 июля. Последнее новое транспортное средство добавлено в ГТ Спорт — или Subaru BRZ, что, вероятно, означает, что BRZ на базе GR 2021 года присоединится к своим братьям и сестрам 86GT.

Поскольку надлежащая дата гонки гиперкара приближается 5 июня, мы ожидаем, что он прибудет где-то в ближайшие пять недель и в одной из первых партий. Запланированные обновления контента для GT7 начиная с конца апреля.

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