Главарь российских наемников говорит, что хочет украинский Пахмут для своих «секретных городов»

Эндрю Осборн

ЛОНДОН (Рейтер) — Основатель крупнейшей в России группы наемников заявил в субботу, что хочет, чтобы его силы и регулярная российская армия захватили небольшой город Бахмут на востоке Украины, потому что в нем есть «подземные города», в которых можно разместить войска и танки. .

Более пяти месяцев непрекращающегося давления со стороны России с целью захватить Бахмут сбили с толку некоторых западных военных аналитиков, которые заявили, что тяжелые потери, понесенные российской стороной, и тот факт, что Украина построила оборонительные рубежи для отступления так близко, означали любую победу России. Если это произойдет, это будет очень дорого.

Евгений Пригожин, основатель российской группы наемников «Вагнер», участвовавшей в битве за Бахмут, подробно рассказал в субботу, почему он считает, что его поимка будет иметь важное значение.

«Вишенкой на торте является шахтная система Соледар и Бахмут, которая фактически представляет собой сеть подземных городов. Не только (имеет возможность разместить) большую группу людей на глубине 80-100 метров, но и танки и боевые машины пехоты также могут двигаться».

Пригожин, который, вероятно, увидит, что его политический капитал в Москве увеличится, если Бахмут перейдет к России, учитывая роль Вагнера в боевых действиях там, сказал, что запасы оружия хранились в подземных комплексах со времен Первой мировой войны.

В его комментариях упоминались огромные соляные и другие шахты в этом районе, в которых было более 100 миль туннелей, а также обширное подземное помещение, в котором в более спокойные времена проводились футбольные матчи и концерты классической музыки.

Представитель Белого дома заявил в четверг, что Вашингтон считает, что Пригожин хотел взять под контроль соляные и гипсовые рудники в регионе по коммерческим причинам. Он не упомянул об их предполагаемом подпольном использовании в военных целях.

Санкционированный на Западе, Пригожин указал и на другие преимущества захвата Бахмута, назвав его «серьезным логистическим центром» с уникальными оборонительными укреплениями.

Он сделал комментарии в Telegram-канале своей пресс-службы, когда в субботу по почти безлюдным улицам Бахмута прокатилась артиллерийская стрельба, несмотря на то, что Россия объявила о прекращении огня в связи с празднованием православного Рождества, что Киев назвал уловкой.

История продолжается

Бахмут, который Россия называет Артемовском, является центром самых ожесточенных боев в Украине.Пригожин прокомментировал ситуацию, когда другой Telegram-канал, связанный с Вагнером, заявил, что Россия захватила стратегически важный населенный пункт на окраине Бахмута.

Reuters не смогло независимо проверить это утверждение.

Ранее в субботу Минобороны России сообщило о тяжелых боях на востоке Украины.

Представитель Министерства обороны Украины заявил, что город Солидар недалеко от Бахмута, в котором находится соляная шахта, по-прежнему находится под контролем Украины, несмотря на то, что он назвал ожесточенными атаками России.

(Отчетность Эндрю Осборна; редактирование Кристины Финчер)