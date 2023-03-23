Глава администрации премьер-министра Орбана заявил, что Венгрия не будет арестовывать Путина

БУДАПЕШТ (Рейтер) — Венгрия не будет задерживать президента России Владимира Путина, если он въедет в страну, заявил в четверг глава администрации премьер-министра Виктора Орбана, добавив, что для этого не будет никаких юридических оснований.

Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, учредивший Международный уголовный суд (МУС), который в пятницу выдал ордер на арест, обвинив Путина в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины. По ее словам, есть разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность.

На вопрос, будет ли Путин арестован, если он приедет в Венгрию, глава администрации Орбана Гергели Гулиас заявил на брифинге, что Римский статут не был включен в венгерскую правовую систему.

«Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России… потому что основной закон Международного уголовного суда не был издан в Венгрии», — сказал Гулиас.

Когда его спросили, он сказал, что его правительство «не заняло позицию» в отношении ордера на арест Путина.

«Эти решения не самые удачные, поскольку они ведут дело к дальнейшей эскалации, а не к миру. Это мое личное мнение», — добавил Голиас.

Путин, всего третий президент, чей МУС выдал ордер на арест, вряд ли в ближайшее время предстанет перед судом. Но ордер означает, что его могут арестовать и отправить в Гаагу, если он поедет в любую страну, являющуюся членом Международного уголовного суда.

Россия не скрывает программу, в рамках которой перевезла в Россию тысячи украинских детей, а преподносит ее как гуманитарную акцию по защите детей-сирот и брошенных детей в зоне конфликта.

Россия, не являющаяся стороной МУС, заявила, что ее действия бессмысленны. Москва неоднократно отвергала обвинения в зверствах ее сил во время вторжения в соседнюю страну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия МУС приведут к «исторической ответственности», добавив, что депортации в Россию представляют собой политику «государственного зла, которая началась именно с высшего должностного лица этого государства».

Репортаж Кристины Тан; Монтаж: Ник МакФи

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