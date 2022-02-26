Глава аэрокосмической отрасли России Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин заявил, что Россия будет выполнять задачу самостоятельно или с участием Китая.

Москва:

Глава Роскосмоса заявил в субботу, что США могут не участвовать в совместном с Россией космическом проекте «Ванера-Д» по исследованию планеты Венера после санкций США в отношении страны, и что Москва будет выполнять миссию самостоятельно или совместно с Россией. участие Китая. .

«Венера-Д» — совместный проект Роскосмоса и НАСА по исследованию космического пространства планеты Венера.

Соединенные Штаты и их союзники решили заморозить активы четырех крупных российских банков, ввести экспортный контроль и наказать олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину, после того, как в четверг он отдал приказ о проведении «специальной военной операции» против Украины.

Санкции «ослабят» российский авиапром, в том числе и его космическую программу.

«Участие США в проекте невозможно из-за санкций», — цитирует государственное информационное агентство ТАСС слова генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Рогозин заявил, что Россия будет выполнять миссию либо самостоятельно, либо с участием Китая.

Глава Роскосмоса заявил, что поручил в пятницу начать переговоры с Пекином о взаимной технической помощи для всех космических исследовательских миссий.

В пятницу Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать предложенную США и другими западными странами резолюцию, осуждающую российскую военную операцию на Украине. Индия, Китай и ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции.

Роскосмос также приостановил сотрудничество со своими европейскими партнерами по космическим запускам с Гайанского космического центра в Куру и отозвал свой технический персонал из Французской Гвианы в ответ на санкции ЕС после военного нападения России на Украину.

В настоящее время на космической базе Куру находятся 87 граждан России. Агентство ТАСС сообщило, что в настоящее время организуется их отъезд.

Евросоюз ввел жесткие финансовые и технологические санкции в отношении 64 крупных российских зданий, в том числе ракетно-космического центра «Прогресс».

Рогозин также предупредил США, что набор санкций против Москвы может «разрушить наше сотрудничество» по Международной космической станции (МКС), и спросил Вашингтон, не хотят ли они угрожать Индии и Китаю «возможностью падения 500-тонной конструкции». на них.

Россия и США являются основными партнерами программы МКС, в которую также входят Канада, Япония и несколько европейских стран, таких как Франция, Италия и Испания.

В настоящее время на борту аванпоста живут и работают четыре космонавта НАСА, два российских космонавта и один европейский космонавт.