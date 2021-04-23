Глава британского кибершпионажа заявил, что Китай может управлять мировыми технологиями

Директор GCHQ Джереми Флеминг выступает во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой во время ее визита в Уотергейт-хаус по случаю столетия GCHQ (штаб-квартира правительственной связи) в Лондоне, Великобритания, 14 февраля 2019 г. REUTERS / Hannah McKay / Pool

Крупнейший кибершпион Великобритании заявил в пятницу, что Запад должен действовать безотлагательно, чтобы гарантировать, что Китай не будет доминировать над важнейшими развивающимися технологиями и доминировать в «глобальной операционной системе».

В необычно резкой речи Джереми Флеминг, директор шпионского агентства GCHQ, сказал, что Запад ведет битву за такие технологии, как искусственный интеллект, синтетическая биология и генетика.

«Ведущие критически важные технологии движутся на восток, – сказал Флеминг из Имперского колледжа Лондона. «Беспокойство вызывает то, что размер и технологический вес Китая означают, что он имеет возможность контролировать глобальную операционную систему».

«Сейчас нам предстоит расплата», – сказал он.

Флеминг сказал, что мировые державы будут соревноваться за формирование будущего, разрабатывая лучшие технологии, нанимая людей с лучшим умом и контролируя глобальные стандарты, которые будут определять технологии.

GCHQ, который собирает контакты со всего мира для выявления и устранения угроз для Великобритании, поддерживает тесные отношения с Агентством национальной безопасности США и с агентствами по подслушиванию сообщений в Австралии, Канаде и Новой Зеландии в составе консорциума под названием «Пять глаз».

Флеминг сказал, что если Британия хочет оставаться глобальной кибердержавой, ей придется разработать «суверенные» квантовые технологии, включая методы шифрования, для защиты конфиденциальной информации и возможностей.

Флеминг сказал, что квантовые вычисления, в которых используются квантово-механические явления, чтобы совершить скачок в вычислениях, приближаются и представляют огромные возможности, но также и риски.

Он сказал, что Запад должен двигаться вперед с разработкой алгоритмов квантового сопротивления, «поэтому мы также готовы к тем, что враги могут использовать квантовый компьютер, чтобы оглянуться на вещи, которые мы в настоящее время считаем безопасными».

Он призвал к улучшению рыночных условий для внедрения инноваций и создания разнообразных поставок с более широким спектром технологий.

Флеминг сказал, что Китай «использует все элементы государственной власти, чтобы доминировать и влиять на дизайн, а также доминировать на рынках», пытаясь доминировать в обсуждениях глобальных стандартов.

Он сказал, что цифровые валюты открывают большие перспективы для революции в финансовом секторе, но они представляют потенциальную угрозу свободам, если ими злоупотребляют нелиберальные страны, поскольку они могут сделать возможным «серьезное вторжение в жизнь граждан и компаний».

Он сказал, что Россия остается самой прямой угрозой для Запада, но что долгосрочное технологическое доминирование коммунистического Китая представляет собой гораздо большую проблему.

«Россия влияет на погоду, а Китай – на климат», – сказал он.

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