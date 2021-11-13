Глава британской армии заявил, что Запад находится под угрозой конфликта с Россией

ЛОНДОН (Рейтер). Высший военный офицер Великобритании заявил, что существует больший риск случайной войны между Западом и Россией, чем когда-либо со времен холодной войны, поскольку многие традиционные дипломатические инструменты недоступны.

Генерал Ник Картер, начальник штаба обороны, сказал Times Radio, что в новую эпоху существует больший риск возникновения напряженности, чем в «многополярном мире», где правительства соревнуются в достижении разных целей и разных повесток дня.

«Я думаю, мы должны быть осторожны, чтобы не допустить, чтобы агрессивный характер некоторых наших политик закончился ситуацией, когда эскалация приведет к просчету», — сказал он в интервью, которое будет транслироваться в воскресенье.

Напряжение в Восточной Европе возросло в последние недели после того, как Европейский Союз обвинил Беларусь в переброске тысяч мигрантов для создания гуманитарного кризиса на ее границе с Польшей, членом ЕС, — спор, который угрожает поляризацией России и НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что внеплановые учения НАТО в Черном море представляют собой серьезный вызов для Москвы и что Россия не имеет никакого отношения к кризису на границе с Беларусью, близким союзником блока.

По словам Картера, автократические конкуренты готовы использовать любой имеющийся в их распоряжении инструмент, например иммигрантов, рост цен на газ, прокси-силы или кибератаки. «Изменился характер войны», — сказал он.

По его словам, на волне биполярного мира холодной войны и однополярного мира гегемонии США дипломаты теперь сталкиваются с более сложным многополярным миром, добавив, что «традиционные дипломатические инструменты и механизмы» холодной войны больше не доступны. . .

«Без этих инструментов и механизмов существует больший риск того, что та или иная эскалация приведет к просчету», — сказал он. «Так что я думаю, что это настоящая проблема, с которой мы должны столкнуться».

В пятницу Великобритания заявила, что небольшая группа британских военнослужащих была направлена ​​для изучения «инженерной поддержки» Польши на ее границе с Беларусью.

Британские истребители «Тайфун» в пятницу также сопровождали два российских военных самолета из зоны их интересов, работая с партнерами по НАТО над отслеживанием самолетов, проходящих через международное воздушное пространство.

(Отчетность Кейт Холтон; редактирование Майка Харрисона)