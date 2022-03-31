русский По словам Джереми Флеминга, главы британского разведывательного управления GCHQ, силы, развернутые для вторжения в Украину, подрывают ее наступление, отказываясь от приказов и уничтожая ее технику, в том числе самолеты.

Кажется, все больше [President] Президент России Владимир Путин Он сильно недооценил ситуацию… Он переоценил возможности своей армии для обеспечения быстрой победы», Флеминг сказал В подготовленных заявлениях, опубликованных перед выступлением в четверг в Австралии.

Он добавил, что русские сбили свои самолеты по ошибке «из-за отсутствия оружия и морального духа». Флеминг также подтвердил, что Москва задействовала наемников и иностранных боевиков в рамках своей операции.

GCHQ (Штаб правительственных коммуникаций) является ключевым партнером американской разведки, и заявление Флеминга — его первый публичный комментарий о войне на Украине с момента начала вторжения 24 февраля.

«Хотя мы думаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, что происходит и насколько сильно этот просчет должен быть абсолютно понятен системе», — продолжил Флеминг.

Русская армия потеряла семь генералы и не менее 7000 Солдаты Украинские силы сопротивлялись легкой победе России, которую аналитики предсказывали Путину.

По сообщениям от 30 марта, российские силы несут большие потери в продолжающейся попытке захватить стратегический порт Мариуполь. оценка Война от Института изучения войны в Вашингтоне.

Россия выводит часть своих войск вокруг себя [the Ukrainain capital of] Аналитики Мэйсон Кларк, Жорж Баррос и Катерина Степаненко писали: Киев… для потенциальной передислокации. Но российские силы, скорее всего, продолжат удерживать свои передовые позиции и обстреливать украинские войска и жилые районы.

В последние недели Россия неоднократно бомбила гражданские объекты, такие как больницы и убежища, и западные официальные лица опасаются, что она станет более агрессивной, в том числе с применением запрещенного химического оружия и утверждениями, что это сделали украинцы. Флеминг упомянул об этой опасности в своем выступлении: «По этой и многим другим темам раскрываются строго засекреченные данные, чтобы убедиться, что правда услышана. В таком темпе и масштабе это беспрецедентно».

История продолжается

Переговоры между российскими и украинскими официальными лицами о прекращении огня не принесли результатов.

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