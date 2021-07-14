Глава британской разведки MI5 говорит: Остерегайтесь российских и китайских агентов

В среду высокопоставленный представитель внутренней разведки Великобритании предупредил жителей, чтобы они относились к угрозе шпионажа со стороны России и Китая с такой же бдительностью, как и к терроризму, предупредив, что иностранные шпионы стремятся украсть технологии, посеять раздор и атаковать инфраструктуру.

Нападения 11 сентября на Соединенные Штаты почти 20 лет назад сделали борьбу с терроризмом главным приоритетом для западных спецслужб, поскольку огромные ресурсы были сосредоточены на угрозе со стороны местных и иностранных боевиков. Но растущая настойчивость России и Китая вернула внимание некоторых из самых влиятельных западных экспертов-шпионов к старомодной системе контрразведки, или к тому, что шпионы, охотящиеся на других шпионов, являются постоянной игрой в кошки-мышки.

Генеральный директор МИ5 Кен Маккаллум заявил, что британская разведка зафиксировала 10 000 замаскированных попыток иностранных шпионов манипулировать простыми людьми в Великобритании. Последствия шпионажа со стороны иностранных держав могут варьироваться «от разочарования и неудобств до потери средств к существованию и, возможно, даже гибели людей», – сказал МакКаллум в речи в штаб-квартире Times House в MI5.

«Со временем мы должны обеспечить такую ​​же осведомленность общественности и устойчивость к государственным угрозам, которые мы делали на протяжении многих лет в отношении терроризма», – сказал он в отрывках из своего обращения в МИ5. Британские шпионы говорят, что Китай и Россия независимо друг от друга пытались украсть коммерчески важные данные и интеллектуальную собственность, а также вмешаться в политику и сеять дезинформацию.

Пекин и Москва говорят, что Запад параноидально относится к заговорам. И Россия, и Китай отрицают, что они вмешиваются за границу, стремясь украсть технологии, провести кибератаки или сеять рознь. Маккаллум, профессиональный шпион, сказал, что вся страна должна быть начеку в отношении угрозы иностранного шпионажа.

«Мы видим, как великие университеты и исследователи в Великобритании грабят или копируют их открытия; мы видим, как компании опустошены потерей преимущества, над созданием которого они так усердно работали», – сказал он. «Если дать половину шанса, враждебные игроки сократят годы терпеливых британских исследований или инвестиций. Это происходит в больших масштабах. Это затрагивает всех нас. Рабочие места в Великобритании, общественные услуги Великобритании, будущее Великобритании».

МИ5 начинала свою деятельность как контрразведка в 1909 году, сосредоточив внимание сначала на угрозе со стороны Германии, а затем после Второй мировой войны на угрозе холодной войны, исходящей от советских агентов.

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