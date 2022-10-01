Глава вооруженных сил Великобритании Тони Радакин предупредил, что Россия может атаковать в космосе

Он отметил дипломатическую реакцию после вторжения России в Украину в феврале, когда большинство западных стран «осудили» поведение Путина. «Страны корректируют свою энергетическую политику, чтобы в этом году покупать меньше энергии у России, и постараются дистанцироваться от российской энергетики в ближайшие годы», — сказал он. «Это важно, потому что линии фронта проходят не только на территории Украины».

Сэр Тони сказал, что единство стран НАТО явилось большим мотиватором для народа Украины.

«Когда мир объединяется… это помогает этим смелым людям в Украине бороться за свою страну», — сказал он, добавив, что это также означает, что «амбиции президента Путина потерпят неудачу, и именно поэтому вы видите слабость российских планов и как они терпят поражение».

В то время как говорили о «запутанном» менталитете Путина, сэр Тони был более осторожен: «Он ведет себя с президентом Путиным рационально, а не ведет себя иррационально». Он сказал, что поведение Путина было «не совсем случайным и безрассудным».

«Он ограничен в своих возможностях из-за того, как мы можем реагировать, и из-за того, как Украина борется, и он не хочет укреплять международную решимость», — сказал он, добавив: «Он находится в слабом месте».

Эта «слабость» исходит из того, что Россия «потерпела поражение в своих амбициях» в том смысле, в каком она ожидала развития своей «собственной операции». Вместо этого сэр Тони отверг неудачи Путина после вторжения, в том числе его неспособность захватить крупные украинские города после того, как он был «выгнали» со Змеиного острова и потопили в Черном море ее флагман «Москва». «Это трогательные поражения для России», — сказал он.

Хотя конфликт на Украине по-прежнему беспокоит сэра Тони — он описывает его как «жестокую и ужасающую войну», — он находит некоторое утешение в том, что Россия «явно потерпела неудачу в достижении своих целей в Украине» и не преуспела в достижении своих целей. Запад их «сжимает».

На вопрос, относится ли он к ходу войны на Украине с осторожным оптимизмом, сэр Тони ответил, что да. «Это результат того, как Украина отреагировала в начале, того, как Россия отреагировала на эту войну трагически, международной реакции и того, как Украина смогла изменить свою тактику».