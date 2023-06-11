Альберт Завада/PAP



Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Польши сообщил PAP, что сообщения СМИ о польском элементе в прошлогоднем взрыве, повредившем газопровод Nord Stream в Балтийском море, играют на руку российской пропаганде.

В субботу газета Wall Street Journal сообщила, что немецкие следователи, расследующие очевидный саботаж на газопроводе Nord Stream в сентябре прошлого года, изучают доказательства того, что группа, ответственная за взрыв, использовала Польшу в качестве оперативной базы.

Комиссар по информационной безопасности Польши Станислав Зарин заявил РАР, что повторяющаяся в СМИ информация о польских уликах в разрушении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» постоянно использовалась Россией для создания впечатления, что за аварией стоит Варшава.

Он также сказал, что «русские создают больше событий, которые формируются по логически последовательным линиям, но основаны на неверных последовательностях сообщений или ложных сообщениях о причинно-следственных связях».

«Таким образом появился медийный фон — рамки, в которых русские проводят одновременно множество операций. Эти операции направлены на дезавуирование Польши как страны, якобы агрессивной по отношению к России, Белоруссии и Украине, враждебной русским, недостойной доверие Запада и Украины.Рабы США.

По его словам, «пропаганда Российской Федерации не перестает пытаться разделить поляков и украинцев».

Эта задача выполняется в двух направлениях: отдельно проводятся дезинформационные кампании, направленные на украинское население и направленные на польскую общину. Цель состоит в том, чтобы создать длительную вражду между ними».

Зарин добавил, что Россия постоянно поддерживает дезинформацию о фальсификации Украиной с помощью западных спецслужб материалов, связанных с бойней в Буче, которая «в оптике кремлевской пропаганды — в зависимости от утвержденного метанарратива — не имела места». , или было совершено украинцами».