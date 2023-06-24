Глава группы Вагнера заявил, что приказал своим российским наемникам остановить марш на Москву

Кремль заявил в субботу, что глава российской частной военной компании Вагнер переедет в соседнюю Беларусь в рамках соглашения о разрядке напряженности с повстанцами, а уголовное дело против него будет закрыто.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что солдаты, которые присоединились к нему в восстании, не предстанут перед судом, а тем, кто этого не сделает, Минобороны предложит контракты.

После того, как соглашение было достигнуто, Пригожин сказал, что приказал своим войскам прекратить марш на Москву и отступить в полевые лагеря на Украине, где они сражались вместе с российскими войсками.

Эта сделка, по-видимому, позволила разрядить резко обострившийся кризис, ставший самым большим испытанием для президента Владимира Путина за более чем два десятилетия пребывания у власти.

Сделка была заключена при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, верного союзника Путина.

Это срочное обновление новостей. История бывшего AP следует ниже.

Командир мятежных российских наемников заявил в субботу, что он приказал своим войскам прекратить марш в сторону Москвы и отступить в полевые лагеря на Украине, что, по-видимому, должно разрядить резко обостряющийся кризис, который представляет собой самую большую проблему для президента Владимира Путина за более чем два года его правления. десятилетия у власти. .

Москва готовилась к приходу войск группы Вагнера, частной армии Во главе с Евгением Пригожиным, воевавшим на стороне регулярных российских войск в Украине, они выставили блокпосты с бронетехникой и войсками на южной окраине города. Красная площадь была закрыта, и мэр призвал автомобилистов держаться подальше от некоторых дорог.

Но Пригожин объявил, что, хотя его люди находятся всего в 200 километрах (120 миль) от Москвы, он решил повернуть их назад, чтобы избежать «русского кровопролития».

Он не сказал, согласился ли Кремль с его требованием об отставке министра обороны Сергея Шойгу. Комментариев от правительства Путина не последовало.

Этот сдвиг последовал за заявлением из офиса президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он договорился о сделке с Пригожиным после обсуждения этого вопроса с Путиным. В офисе Лукашенко заявили, что Пригожин согласился приостановить продвижение предложенного урегулирования, включая гарантии безопасности для сил Вагнера, не вдаваясь в подробности.

Путин пообещал ужасные последствия для организаторов вооруженного восстания во главе с одним из его подданных, который изгнал его войска с Украины. захватили крупный военный объект на юге России и продвинулись к Москве.

В телеобращении к нации Путин назвал мятеж «предательством» и «предательством».

«Все, кто готовил мятеж, понесут неотвратимую кару», — сказал Путин. «Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы».

Не сразу было понятно, на какие уступки Путин мог пойти Пригожину, если таковые вообще были.

Если он согласится свергнуть Шойгу, Пригожин выйдет из кризиса явным победителем, нанеся серьезный удар по авторитету Путина. Если Пригожин откажется от этого требования, Путин может предоставить ему более выгодные государственные контракты, подобные тем, на которых он сколотил свое состояние.

Тем не менее Путину было бы неловко и политически вредно отступить после того, как он назвал Пригожина вероломным предателем.

Некоторые наблюдатели предполагают, что Пригожин мог бы пойти на уступки, например передать Группу Вагнера федеральной власти, или что он мог бы перенести действия сил обратно в Африку, где его наемники действовали в последние годы.

Министерство обороны Великобритании заявило рано утром в субботу, что частная армия Пригожина, по-видимому, контролирует военный штаб в Ростове-на-Дону, городе в 660 милях (более тысячи километров) к югу от Москвы, в котором проводятся российские операции на Украине.

Ночное видео из города, размещенное на российских каналах приложений для обмена сообщениями, показывает, как солдаты Вагнера готовятся к отходу, отдавая дань уважения скандированием «Спасибо!» и «Молодец!» В явном выражении облегчения после предвкушения кровавой битвы. Ранее на видео было видно, как некоторые жители кричали наемникам Вагнера, чтобы те уходили.

Силы и техника Вагнера также находились в Липецкой губернии, примерно в 360 км к югу от Москвы.

Власти объявили в Москве и ее окрестностях «антитеррористический режим», который усилил меры безопасности и ограничил некоторые передвижения. На южных окраинах войска возвели баррикады, устроили мешки с песком и установили пулеметы. Бригады перерыли участки шоссе, чтобы замедлить марш.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможных ограничениях движения в некоторых районах столицы и объявил понедельник выходным днем ​​для большинства жителей.

Драматические события произошли ровно через 16 месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, унесший десятки тысяч жизней, миллионы перемещенных лиц и превративший города в руины.

Украинцы надеялись, что распри России создадут возможности для ее армии отвоевать территории, захваченные российскими войсками.

Даже в случае заключения сделки положение Путина, скорее всего, будет уязвимым, и «эти события станут огромным облегчением для украинского правительства и военных», — сказал Бен Барри, старший научный сотрудник по наземным войнам в Международном институте стратегических исследований.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил поздно вечером в субботу, незадолго до того, как Пригожин объявил о своем уходе, что митинг выявил уязвимость Кремля и «показал всем российским ворам, наемникам и олигархам», что легко захватить российские города «и, возможно, арсеналы».

Переходя на русский язык в своем ежедневном видеообращении, Зеленский сказал, что «парень из Кремля» «ужасно боялся». Он неоднократно призывал Запад поставить Украине истребители F-16 и тактические баллистические ракеты ATACMS.

Федеральная служба безопасности России, или ФСБ, потребовала ареста Пригожина в пятницу вечером после того, как он объявил о вооруженном мятеже. Было неясно, будут ли сняты обвинения.

Пригожин Ранее он поклялся, что его боевики, которых, по его словам, насчитывается около 25 000 человек, не сдадутся, потому что «мы не хотим, чтобы страна жила в коррупции, обмане и бюрократии».

Насчет предательства Родины президент глубоко заблуждался. «Мы патриоты своей страны», — сказал он в аудиообращении на своем Telegram-канале.

Он разместил видео о себе в штабе войск в Ростове-на-Дону и заявил, что его силы взяли под контроль аэропорт и другие военные объекты в городе без каких-либо жертв или даже «единого выстрела».

Восстание произошло, когда Россия, по словам Путина, ведет «самую тяжелую битву за свое будущее», когда Запад вводит санкции против Москвы и вооружает Украину.

«Против нас крутится вся военная, экономическая и информационная машина Запада», — сказал Путин.

Подконтрольные государству телеканалы затмили свои выпуски новостей заявлением Путина и сообщили о напряженной ситуации в Ростове-на-Дону. По радио также передавались заявления высокопоставленных российских чиновников и законодателей, выражающие поддержку Путину, осуждающие Пригожина и призывающие его отступить.

Рамзан Кадыров, чеченский лидер, который в прошлом поддерживал Пригожина в его критике российских военных, также выразил поддержку путинскому «каждому слову».

Кадыров сказал: «Мятеж должен быть подавлен».

Войска Вагнера сыграли решающую роль в войне на Украине, захватив восточный город Бахмут, район, где происходили самые кровопролитные и продолжительные бои. Но Пригожин все чаще критиковал военных Обвиняя его в некомпетентности и лишая его сил боеприпасов.

Объявляя о восстании, Пригожин обвинил российские силы в нападении на лагеря Вагнера на Украине с применением ракет, боевых вертолетов и артиллерии, в результате чего погибло «большое количество наших товарищей».

Пригожин утверждал, что начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов отдал приказ об атаках после совещания с Шойгу, на котором было принято решение уничтожить военного подрядчика.

Министерство обороны отрицало нападения на лагеря.

62-летний Пригожин, бывший заключенный, имеет давние связи с Путиным Он выиграл выгодные контракты на питание в Кремле, за что получил прозвище «повар Путина».

Он привлек к себе внимание в США, когда его и десятки других российских граждан обвинили в проведении тайной кампании в социальных сетях, направленной на разжигание розни в преддверии победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 г. Вагнер направил военных контрактников в Ливию, Сирию, несколько Африканские страны и, совсем недавно, Украина.

Даже несмотря на то, что конфронтация, казалось бы, прекратилась, она, вероятно, еще больше затруднит военные действия Москвы. На Украине, где киевские силы прощупывали оборону России на начальных этапах контрнаступления.

Орися Луцевич, председатель Украинского форума аналитического центра Chatham House в Лондоне, заявила, что распри могут вызвать замешательство и потенциальный раскол среди российских вооруженных сил.

«Российские силы в Украине, вероятно, сейчас действуют в вакууме, без четких военных инструкций и сомнений в том, кому следует подчиняться и следовать», — сказал Луцевич. «Это создает уникальную и беспрецедентную военную возможность для украинской армии».

Западные страны внимательно следили за развитием событий. Представитель Госдепартамента США Энтони Блинкен сказал, что разговаривал с коллегами из других стран G7 и с представителем ЕС по иностранным делам, добавив, что Блинкен «повторил, что поддержка США Украины не изменится».

Латвия и Эстония, две страны НАТО, граничащие с Россией, заявили, что усиливают безопасность на своих границах.

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Свой вклад внесла журналист Associated Press Даника Кирка из Лондона.

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