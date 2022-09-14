Глава кибервойны Украины выглядит победителем

У Юрия Щеголя не так много свободного времени.

Главу Госспецсвязи, украинской версии Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, можно простить за поспешные действия. Его страна находится под угрозой, а вместе с ней и мировой порядок. «Впервые в истории мы являемся свидетелями такой полномасштабной кибервойны, которая сейчас происходит в Украине», — говорит Шехол, которому также поручено обеспечивать безопасность украинского киберрегиона. Президент Владимир Зеленский Он руководит физическими вооруженными силами страны.

Стычки в сети против российских хакеров не были чем-то новым ни для Щиголя, ни для людей, которых он курирует в рамках Госспецсвязи, также известной как Государственная служба специальной связи и защиты информации. Перед вторжением в Украину 24 февраля Россия тестировала украинскую систему кибербезопасности. В основном это были непрерывные атаки низкого уровня, но более масштабная атака была предпринята 14 января, когда Россия атаковала более 20 украинских государственных учреждений. Атака, которая была разработана для нарушения работы веб-сайтов, связанных с правительством, была нацелена на более широкий украинский Интернет. «Мы также установили, что примерно 90 веб-сайтов не были доступны в результате этой атаки», — говорит Шехоле. «Целью российских хакеров было посеять панику среди населения Украины и доказать внешнему миру, что Украина — слабая страна, которая не может противостоять атакам», — говорит он. Именно поэтому Госспецсвязь поспешила перевыпустить пострадавшие участки. «Самое долгое время, которое у нас ушло на создание одного сайта, составляло около одной недели, — говорит он. «Мы не потеряли никаких данных, и результатом этой атаки стала психологическая война».

Когда российские солдаты начали штурм физической территории Украины, атаки в киберпространстве усилились. По словам Шехоля, в течение целого месяца Россия нацеливалась на контактные пункты, средства массовой информации, логистику и железные дороги. «В то время было много мирных жителей — невоюющих украинцев, которые бежали в более безопасные места», — добавляет он. По этой причине целью этих атак было нарушение работы линий связи и железных дорог в частности. «

Сейчас мы находимся на третьем этапе кибервойны России против Украины, говорит Шехоль, который продолжается и направлен «в основном против гражданской инфраструктуры: объектов и компаний, которые предоставляют услуги гражданскому населению, потому что на втором этапе не удалось разрушить наши линии связи». и наша способность держать людей на ногах». Всегда в курсе того, что происходит. Глава российской службы кибербезопасности говорит, что доказательства цифровой войны аналогичны ее стратегии ведения физической войны. «Наша позиция остается прежней, — говорит он. «Мы относимся к ним как к преступникам, пытающимся разрушить нашу страну, вторгнуться в нее на Земле, но мы также пытаемся нарушить и разрушить наш образ жизни в киберпространстве. И наша работа — помочь защитить нашу страну».

Защита Украины своих киберактивов удивила некоторых, кто опасался, что сильно раздутая российская хакерская армия может быстро уничтожить страну в цифровом виде — точно так же многие в международном сообществе опасались, что вторжение России на землю было предрешено. Шехол говорит, что Владимир Путин уже сыграл свою роль в кибератаках, и Украина извлекла уроки. а Атака России в 2017 году с вирусом NotPetya Страна была опустошена — и вырвалась на большой свет, сея хаос везде, где он распространялся. «После этого было несколько лет, когда они молчали, — говорит Шихол. «Мы поняли, что это произошло потому, что они готовились к более активным атакам на нашу страну, поэтому мы использовали это время простоя, чтобы подготовиться к потенциальным атакам». Директор по кибербезопасности говорит, что успех Украины в отражении самых страшных российских кибератак в 2022 году показывает, насколько хорошо страна проанализировала и извлекла уроки из предыдущих стычек.