ТАСС сообщает, что запрет коснется двигателей РД-180, которыми оснащаются ракеты United Launch Alliance (ULA) Atlas V.

ULA, частный космический носитель, собирается отказаться от своей линейки ракет Atlas в пользу новой линейки ракет под названием Vulcan, в которых будут использоваться двигатели, произведенные американской ракетной компанией Джеффа Безоса Blue Origin. Пока не ясно, когда эта ракета будет готова к полету.

Запрет также распространяется на двигатели РД-181, используемые в ракетах Northrop Grumman Antares, сообщают российские государственные СМИ. Эти ракеты используются для выполнения беспилотных миссий по доставке грузов на Международную космическую станцию. Northrop Grumman не сразу ответила на запросы о комментариях.

«На сегодняшний день планировалась поставка 12 дополнительных двигателей РД-181 в 2022-2024 годах, а также велись переговоры с США о поставке двигателей РД-181М с улучшенными эксплуатационными характеристиками, но мы считаем, что в этом случае мы больше не можем поставлять в Соединенные Штаты наши лучшие двигатели.

У Соединенных Штатов есть и другие средства доставки грузов на космическую станцию ​​и обратно. Для этого часто используется космический корабль Dragon от SpaceX.

«Пусть летают на чем-нибудь другом на своих метлах», — сказал Рогозин в четверг российскому телеканалу.