Это была типичная критика: видео, на котором техники закрывают большой плакат с американским флагом, установленный на российской ракете на космической базе в Казахстане.

«На стартовых площадках Байконура решили, что без флагов некоторых стран наша ракета будет выглядеть красивее, — заявил начальник управления космоса в Москве Дмитрий Рогозин. твит в среду.

Публичный выговор был как Рогозин в свое время заложник Запланированный запуск спутников, частично произведенных в Соединенных Штатах, был мягким по сравнению с словесными нападками, которые он бросал в защиту жестокого нападения Владимира Путина на Украину и его угроз прекратить сотрудничество в космосе на два десятилетия.

В последние дни Рогозин серьезно подорвал одно из немногих оставшихся партнерств противника, придав своим прыжкам и выходкам гораздо больший эффект.

Он пригрозил уйти с Международной космической станции, а также объявил, что Россия больше не будет обслуживать двигатели российского производства, используемые для запуска спутников США.

58-летний колоритный глава Роскосмоса всегда был вызовом для Вашингтона и, по словам многих людей, которые общались с ним, очень напряженным партнером даже в самые дружеские времена.

«У человека сильный характер, — сказал он. Терри Виртсполковник ВВС в отставке и астронавт НАСА, сопровождал Рогозина к российской капсуле «Союз», которая доставила его на космическую станцию ​​в 2014 году.

Бывший американский чиновник, который недавно общался с Рогозиным на международной конференции, сказал, что Рогозин может быть «безрассудным» и «высокомерным».

Но Рогозин, бывший вице-премьер, посол в НАТО и основатель Альянс национальных политических партий, явно является одним из главных сторонников и бенефициаров Путина. Он превратился в выдающуюся атакующую собаку режима и мишень для его противников.

Читая новостную ленту, видишь, какая непреходящая ненависть Запада к России, как каждый русофоб пытается бойкотировать «общее дело» личным вкладом дерьма и яда. Рогозин ответил одному критику в минувшие выходные.

История продолжается

он гриб Необоснованные утверждения о том, что «украинские нацисты» совершают геноцид в Донбассе на востоке Украины. И он делал это снова и снова подстрекал к российскому вторжению С национальными лозунгами, такими как «Патриоты России! С Днем защитника нашего Отечества!» и «Слава России. «

Он также недавно сменил фотографию своего профиля в Твиттере. Они носят гражданскую одежду для одного из них Они носят военную форму.

«Я совсем не удивлен, что он взял на себя эту роль», — сказал Грег Отри, работавший в переходной группе НАСА при администрации Трампа. «Понятно, что Рогозин тесно связан с Путиным и ближайшим окружением олигархии».

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный Рогозин обвинил его в коррупции И скрывает свою огромную зарплату и роскошный образ жизни.

Навальный, ныне политзаключенный, в 2019 году обнародовал документы, свидетельствующие о том, что Рогозин приобрел дом площадью 8600 квадратных футов к северу от Москвы за 3 миллиона долларов.

«У нас нет ничего для больших зарплат», — сказал тогда Навальный. «Но почему это так безумно? Неужели в нашем бюджете много лишних денег? Как вы можете требовать прозрачности от людей на более низких уровнях, когда цифры в общедоступных документах вверху страницы не совпадают?»

Сообщается, что годовая зарплата Рогозина была завышена почти на полмиллиона. до более миллиона долларов.

Он также постоянно поднимал своих американских партнеров в космос.

Первоначально Рогозин угрожал разорвать отношения с НАСА после первого российского вторжения в Украину в 2014 году, когда Соединенные Штаты полностью зависели от российских капсул для доставки на космическую станцию ​​и обратно.

«Проанализировав санкции, наложенные на нашу космическую отрасль, предлагаю Соединенным Штатам доставлять астронавтов на Международную космическую станцию ​​с помощью батута», — сказал он. Он написал в Твиттере в то время.

Это тоже было личное. Входил в число российских лидеров того времени. которые были лично нацелены Санкции США, которые обозначили его в числе лиц, «оказывающих влияние в правительстве России и ответственных за ухудшение ситуации в Украине».

С тех пор ему запретили въезд в США.

«Этот парень очень воинственный, и с ним долгое время было трудно иметь дело», — сказала Виктория Самсон, директор вашингтонского офиса Фонда «Безопасный мир».

Рогозин, возглавляющий «Роскосмос» с 2018 года, неоднократно подвергался критике во время украинского кризиса — часто по несколько раз в день.

Он предупредил, что без участия России Международная космическая станция, экипаж которой в настоящее время составляют астронавты, может рухнуть. Это сообщение, которое он продолжает транслировать, В том числе на российском ТВ.

В среду Рогозин также указал, что российский экипаж на космической станции больше не будет работать с некоторыми из своих товарищей-астронавтов.

Государственная компания не будет сотрудничать с Германией для проведения совместных экспериментов на российской части Международной космической станции. «Роскосмос» будет управлять им самостоятельно», Твиттер Почти 800 000 подписчиков.

И как было объявлено Россия больше не будет оказывать материально-техническую поддержку 20 ракетным двигателям РД-180, используемым в ракете Atlas V, что делает подрядчик United Launch Alliance. Он уже готовился к.

В начале четверга Рогозин зашел так далеко, что создал бэкдор-угрозу с потенциально катастрофическими последствиями. Он выделил находящиеся под санкциями США российские компании, производящие компоненты для межконтинентальных баллистических ракет. «незнакомец,» Твиттер«потому что они по определению имеют безвизовый режим и всегда готовы посетить страну-агрессора».

НАСА публично настаивает на продолжении сотрудничества в космосе. «НАСА продолжает работать с Российским космическим агентством и другими нашими международными партнерами в Канаде, Европе и Японии, чтобы обеспечить безопасность и непрерывность работы Международной космической станции», — заявила пресс-секретарь НАСА Джеки МакГиннесс.

Она также сообщила, что администратор НАСА Билл Нельсон, тихий бывший сенатор от Флориды, противоположный своему российскому коллеге, «в последнее время не разговаривал с Рогозиным».

Отри, ныне профессор космического лидерства в Аризонском государственном университете, утверждает, что бравада Рогозина также направлена ​​на то, чтобы скрыть неуклонный спад российской космической программы.

Он сослался на недавнюю волну того, что он назвал «устрашающими и странными инцидентами», включая дыру в российском космическом корабле «Союз», пристыкованном к космической станции. на что претендовала Россия Его пробурил американский астронавт без предъявления каких-либо доказательств.

Россия Пришлось сделать аборт Запуск «Союза» в 2018 году, неисправные двигатели в одной из капсул. Сплетите Международную космическую станцию ​​вокруг в прошлом году, что вынудило команду предпринять быстрые действия, чтобы остановить его. Также представляется, что разрушительное противоспутниковое испытание России в ноябре, в ходе которого экипаж космической станции должен был укрыться от опасных обломков, было проведено без ведома Роскосмоса.

«Помимо угроз, ясно, что Роскосмос находится в состоянии упадка и под его руководством очень плохо управляется», — сказал Отри.

Но навыки Рогозина в соцсетях как всегда острые и глупые — вот так Нравится этот пост Якобы снимал украинского злоумышленника после отказано на этой неделе что кибератака уничтожила центр космических операций Роскосмоса, или это критика Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники.

Среда, Так он ткнул Зеленскому весело утереть нос.

«Это очень абсурдно, — сказал Вирт Рогозин.