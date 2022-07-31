Ну, мой друг, конечно.

космонавт фермер

Если есть что-то, в чем российский космический руководитель хорош — спойлер: это могут быть не настоящие космические штучки — он жалуется на американцев.

Cегодня Выступление президента Роскосмоса Дмитрия Рогозина Наверняка поставлено в этом плане. Перед аудиторией, состоящей, по-видимому, из студентов российских университетов, Рогозин говорил о превосходстве российской космической программы, что, впрочем, в наши дни, безусловно, является преуменьшением.

После этого Рогозин нацелился — подождите — на американских фермеров, заявив, что они предпочитают использовать российские системы геолокации. В частности, по его словам, хорошо известно, что фермеры предпочитают ГЛОНАСС, российскую систему спутниковой навигации, аналогичным продуктам из США и Великобритании.

‘американский фермер’ [says] Он предпочитает работать в полях с российской системой ГЛОНАСС». В ролике Роскосмоса которые содержат автоматически сгенерированные подписи на английском языке.

пойти и сделать вывод

Забавно, что сейчас Рогозин будет посещать ГЛОНАСС.

еще в феврале, GPS мир — Бюллетень, освещающий новости устройства геолокации, — сказал Россия Я полностью ожидал, что спутниковая система будет включена во время Его кровавая атака на Украине. В статье говорилось, что вместо этого они перейдут на другую систему.

Зачем менять сейчас? Что ж, Рогозин любит делать вид, что российская космическая программа является первоклассной. Видимо, ему нравится врать так же, как президенту России Владимиру Путину нравится делать вид, что в него верит весь мир. его пропаганда О необходимости срочно вторгнуться в Украину и не причинять жертв среди мирного населения.

Привет ребята. Все, что поможет вам спать всю ночь.

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