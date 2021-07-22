Глава космической программы России раскритиковал миллиардеров-олигархов

Он устал от «олигархов-миллиардеров в России».
Необычный комплимент
Дмитрий Рогозин, командующий Российским космическим агентством Роскосмос, поздравил Ричарда Брэнсона, генерального директора Virgin Galactic, после его успешного полета на 50 миль в воскресенье.
в Твиттере, Рогозин позвонил Полет Брэнсона – знаковое достижение в космических путешествиях. Он даже зашел так далеко, что осудил “российского олигарха-миллиардера” в Твит следовать, заявив, что они скорее потратят деньги на яхты, чем на разработку космических кораблей. Это мнение даже вызвало реакцию генерального директора SpaceX Илона Маска, который ответил Парой смайликов хлопайте в ладоши.
Это был косвенный комплимент, поскольку Рогозин также отметил, что суборбитальный полет – Брэнсон технически не достиг космоса – «не имеет ничего общего с профессиональными космонавтами».
Наконец, редкий взрыв исходил от человека, который неоднократно проходил мимо с НАСА и Маском, вроде Ars Technica указывает на.
ограничения бюджета
Рогозин неоднократно критиковал космические амбиции SpaceX. Например, прошлым летом после успешного полета экипажа SpaceX на Международную космическую станцию Рогозин раскритиковал длинный шест.
Рогозин также заявил в прошлом году, что Россия «не заинтересована» в участии в совместных с НАСА усилиях по возвращению астронавтов на Луну. Президент даже обвинил Соединенные Штаты в саботаже космической программы России в прошлом году после того, как администрация Трампа воспользовалась экономическими санкциями против длинного списка российских и китайских компаний.
Так изменил ли Рогозин свое мнение о ценности частной космической отрасли? Сообщается, что Роскосмос столкнулся с серьезным бюджетным кризисом и слабым политическим аппетитом к крупным проектам освоения космоса. Ars.
Один из способов решить эти бюджетные ограничения, как мы видели в недавних действиях НАСА, – это воспользоваться преимуществами частных партнеров, а также миллиардеров, таких как Маск.
Движение вперед
Маловероятно, что Рогозин захочет закопать топор. Проще говоря, Россия не хочет иметь ничего общего с Западом и продвигается вперед со своими собственными космическими проектами, одновременно готовясь к Китаю.
Одновременно страна продвигает свои планы покинуть Международную космическую станцию и запустить ее орбитальную позицию вместо нее.
Остается только догадываться, позволит ли это штату догнать НАСА и SpaceX.
Читать далее: Глава российского космического пространства желает вложить в космос свою мудрость, как Брэнсон и Маск. [Ars Technica]
Подробнее о Рогожине: Глава российского космического агентства обвиняет США в саботаже космической программы России
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