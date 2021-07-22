Глава космической программы России раскритиковал миллиардеров-олигархов

Он устал от «олигархов-миллиардеров в России».

Необычный комплимент

Дмитрий Рогозин, командующий Российским космическим агентством Роскосмос, поздравил Ричарда Брэнсона, генерального директора Virgin Galactic, после его успешного полета на 50 миль в воскресенье.

в Твиттере, Рогозин позвонил Полет Брэнсона – знаковое достижение в космических путешествиях. Он даже зашел так далеко, что осудил “российского олигарха-миллиардера” в Твит следовать, заявив, что они скорее потратят деньги на яхты, чем на разработку космических кораблей. Это мнение даже вызвало реакцию генерального директора SpaceX Илона Маска, который ответил Парой смайликов хлопайте в ладоши.

Это был косвенный комплимент, поскольку Рогозин также отметил, что суборбитальный полет – Брэнсон технически не достиг космоса – «не имеет ничего общего с профессиональными космонавтами».

Наконец, редкий взрыв исходил от человека, который неоднократно проходил мимо с НАСА и Маском, вроде Ars Technica указывает на.

ограничения бюджета

Рогозин неоднократно критиковал космические амбиции SpaceX. Например, прошлым летом после успешного полета экипажа SpaceX на Международную космическую станцию ​​Рогозин раскритиковал длинный шест.

Рогозин также заявил в прошлом году, что Россия «не заинтересована» в участии в совместных с НАСА усилиях по возвращению астронавтов на Луну. Президент даже обвинил Соединенные Штаты в саботаже космической программы России в прошлом году после того, как администрация Трампа воспользовалась экономическими санкциями против длинного списка российских и китайских компаний.

Так изменил ли Рогозин свое мнение о ценности частной космической отрасли? Сообщается, что Роскосмос столкнулся с серьезным бюджетным кризисом и слабым политическим аппетитом к крупным проектам освоения космоса. Ars.

Один из способов решить эти бюджетные ограничения, как мы видели в недавних действиях НАСА, – это воспользоваться преимуществами частных партнеров, а также миллиардеров, таких как Маск.

Движение вперед

Маловероятно, что Рогозин захочет закопать топор. Проще говоря, Россия не хочет иметь ничего общего с Западом и продвигается вперед со своими собственными космическими проектами, одновременно готовясь к Китаю.

Одновременно страна продвигает свои планы покинуть Международную космическую станцию ​​и запустить ее орбитальную позицию вместо нее.

Остается только догадываться, позволит ли это штату догнать НАСА и SpaceX.

Читать далее: Глава российского космического пространства желает вложить в космос свою мудрость, как Брэнсон и Маск. [Ars Technica]



Подробнее о Рогожине: Глава российского космического агентства обвиняет США в саботаже космической программы России

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