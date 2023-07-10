Глава МВД: Польша удерживает российского шпиона

ВАРШАВА (Рейтер) — Польша задержала еще одного члена российской шпионской сети, Мариуша Камински, заявил в понедельник министр внутренних дел Мариуш Камински, в результате чего общее число арестованных в ходе расследования достигло 15 человек.

Польша, центр западных военных поставок в Украину, заявляет, что стала главной мишенью для российских шпионов, и обвиняет Москву в попытке ее дестабилизировать.

Мариуш Каминский написал в Твиттере: «Служба внутренней безопасности арестовала еще одного члена шпионской сети, работающего на КГБ».

«Подозреваемый продолжал следить за военными объектами и портами. Россия систематически платила ему», — добавил он.

Посольство России в Варшаве не сразу ответило на запрос по электронной почте о комментариях.

В июне Польша задержала российского профессионального хоккеиста по обвинению в шпионаже.

Польша заявила в марте, что ликвидировала российскую шпионскую сеть и задержала девять человек, которые, по ее словам, готовили саботаж и наблюдение за железнодорожными путями в Украину.

В следующем месяце Польша заявила, что войдет в 200-метровую зону отчуждения вокруг терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце, сославшись на опасения по поводу российского шпионажа.

(Отчетность Алана Шарлиха; редактирование Химани Саркара и Роберта Перселла)