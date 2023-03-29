Глава МИД Венгрии провел энергетические переговоры с премьер-министром России

БУДАПЕШТ, 29 марта (Рейтер) — Министр иностранных дел Венгрии провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра России Александром Новаком по вопросам экспорта газа и нефти и сотрудничества в области атомной энергетики, сообщил поздно вечером во вторник венгерский министр.

В заявлении Петера Шиярдо говорится, что Новак заверил его, что российская сторона сможет проводить ремонтные работы на газопроводе «Турецкий поток», несмотря на международные санкции.

«Поэтому поставки газа в Венгрию будут продолжаться без перебоев», — говорится в заявлении.

По соглашению сроком на 15 лет, подписанному в 2021 году, до начала войны на соседней Украине, Венгрия получает 4,5 млрд кубометров газа из России по трубопроводу «Турецкий поток», в основном через Болгарию и Сербию.

Газопровод «Турецкий поток» будет остановлен на техническое обслуживание с 5 по 12 июня, сообщается на сайте болгарского газотранспортного оператора «Булгартранскас».

В своем заявлении Сийярто подтвердил, что Венгрия заблокирует любые санкции ЕС, касающиеся ядерной энергетики.

Венгрия, которая покупает большую часть своей энергии у России, планирует расширить свою атомную электростанцию ​​в Баче, а российский Росатом построит два реактора ВВЭР мощностью 1,2 ГВт каждый.

Сийярдо также сообщил, что Венгрия ведет переговоры об увеличении доли французской фирмы Framatom в расширении завода в Бо, поскольку правительство Германии заблокировало поставку контрольного оборудования для новых реакторов в Бо.

Немецкая Siemens Energy имеет контракт с Framatom на поставку управляющего оборудования.

заявление Кристины; Под редакцией Кларенса Фернандеса и Раисы Касоловски

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