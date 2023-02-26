Глава МИД Египта едет в Турцию и Сирию впервые за десятилетие

Поездка призвана продемонстрировать «солидарность с двумя братскими странами и народами» после разрушительного землетрясения, обрушившегося на страну. Сирия И Турция Об этом говорится в заявлении Госдепартамента ранее в этом месяце.

Визит Сиси является последним примером взаимодействия арабов с изолированным на международном уровне сирийским правительством.

Землетрясение силой 7,8 балла, произошедшее 6 февраля, унесло жизни более 46 тысяч человек в обеих странах.

7 февраля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси позвонил своему сирийскому коллеге Башару аль-Асаду в ходе первого официального обмена мнениями между двумя лидерами.

Шукри также поговорил со своим сирийским коллегой.

В тот же день Ас-Сиси поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках одного из их первых дипломатических контактов в свете недавнего сближения.

По данным египетских властей, за этим последовала серия поставок самолетов и военно-морского флота «сотней тонн медицинской помощи», а также «технической группы», поддерживающей спасательные операции с «Белыми касками» на северо-западе Сирии.

Асад политически изолирован в регионе с начала 12-летней войны в Сирии.

И хотя Каир и Дамаск в основном поддерживали отношения во время конфликта, базирующаяся в Каире Лига арабских государств приостановила деятельность Сирии в 2011 году, а некоторые другие арабские государства разорвали с ней отношения.

Но после смертоносного землетрясения сирийский президент получил звонки и помощь от арабских лидеров, и аналитики говорят, что этот импульс он может использовать для усиления региональной поддержки.

Делегация лидеров арабских парламентов встретилась в Дамаске в воскресенье, в том числе спикер египетского парламента Ханафи аль-Габали. Египетские государственные СМИ описали его как «самого высокопоставленного египетского чиновника, посетившего Дамаск» более чем за десятилетие.

Официальная позиция Египта по Сирии призывала к «политическому решению», избегая обсуждения судьбы самого Асада, ухода которого давно требуют многие арабские лидеры.

Глава сирийского бюро национальной безопасности Али Мамлюк встречался со своим египетским коллегой в Каире в 2016 и 2018 годах.

Отношения Каира с Анкарой испортились после переворота 2013 года, который привел Сиси к власти, свергнул президента-исламиста Мухаммеда Мурси и объявил вне закона его Братьев-мусульман, многие члены которых нашли убежище в Турции.

В ноябре Сиси и Эрдоган обменялись рукопожатием в Катаре, а его президентство в Египте положило начало новому началу их отношений.

(АФП)