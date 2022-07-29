Глава МИД России готов обсудить Бритни Гренье с США

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29 июля. В пятницу высокопоставленный кремлевский чиновник заявил, что готов провести телефонный разговор с Соединенными Штатами, чтобы обсудить обмен пленными между звездой WNBA Бритни Гренье.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время своего визита в Узбекистан, что правительство США предложило приглашение для обсуждения обмена пленными. Лавров сказал, что будет готов позвонить, когда его командировка завершится, а время переговоров еще будет назначено.
«Я выслушаю, что он скажет», — сказал Лавров, имея в виду госсекретаря США Энтони Блинкена.
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Грейнер выступила на продолжающемся судебном процессе в среду и с февраля находится под стражей по обвинению в хранении наркотиков. Матч звезд WNBA был задержан в подмосковном аэропорту, когда охрана обнаружила в ее сумках картриджи с маслом каннабиса.
Ожидается, что суд над Грейнер завершится 5 августа.
Штраф за обвинения может быть максимум до 10 лет в России. Грейнер показала, что она не знала, как патроны попали в ее багаж, но что она использовала марихуану как лекарство от боли.
Многочисленные сообщения указывают на то, что предложенный правительством США обмен включает осужденного российского торговца оружием Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Грейнера.
Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2012 году за заговор с целью незаконной продажи оружия на миллионы долларов.
Уилан — руководитель отдела корпоративной безопасности, осужденный за шпионаж в 2020 году, что он и его семья отрицают. Он отбывает 16-летний тюремный срок.
—Уровень полевого носителя
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