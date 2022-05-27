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Глава МИД России: объявляет «тотальную войну» Западной России

27 мая, 2022
Vsevolod Egorov

МОСКВА — Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу обвинил западные страны в ведении «тотальной войны» против России, ее народа и культуры, поскольку Москва продолжает свои военные операции в Украине.

«Запад объявил войну нам и всей России. Культура упразднения России и всего, что связано с нашей страной, уже абсурдна», — заявил Лавров на министерской встрече.

Он обвинил Запад в запрете русских писателей, композиторов и других деятелей культуры.

«Можно точно сказать, что эта ситуация останется с нами надолго», — добавил он.

По словам Лаврова, Вашингтон «и его сателлиты удваивают, учетверяют и удваивают наши усилия по контролю над нашей страной».

«Они используют широкий спектр инструментов, от односторонних санкций до полностью лживой пропаганды за пределами мировых СМИ», — сказал он.

5 марта 2022 года на Трафальгарской площади в Лондоне люди держали транспаранты в знак протеста против российской оккупации Украины. (AP Photo/Мэтт Данхэм)

«Во многих странах Запада ежедневная русофобия стала беспрецедентной, и мы очень сожалеем, что она поощряется правительственными кругами многих стран», — сказал Лавров.

После того, как 24 февраля президент России Владимир Путин ввел войска в Украину, западные столицы подверглись беспрецедентным санкциям.

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