Лондон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что Аргентина находится на правильном пути, чтобы стать членом группы стран с развивающейся экономикой БРИКС вместе с Ираном.

«Конечно, достойными и уважаемыми кандидатами являются и Аргентина, и Иран, а также ряд других стран, которые также упоминались в обсуждениях», — сказал Лавров, находящийся с рабочим визитом в столице Туркменистана Ашхабаде.

В ходе своей пресс-конференции Лавров подчеркнул, что процесс подготовки к интеграции Аргентины уже начался и окончательное решение о присоединении обеих стран будет принято «единогласно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила в мессенджере Telegram, что и Аргентина, и Иран официально подали заявки на членство в БРИКС — неофициальной межправительственной организации пяти крупнейших развивающихся экономик, которая стремится к развитию многостороннего диалога и сотрудничества и может стать одним из ведущих экономик В ближайшем будущем.

Организация была основана в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем и провела свой первый саммит в Екатеринбурге, Россия. Южная Африка стала членом в 2010 году.

Сегодня страны БРИКС представляют более 40% населения мира и около 26% мировой экономики.

На прошлой неделе президент Аргентины Альберто Фернандес настаивал на том, чтобы его страна стала членом блока во время его 14-го саммита посредством видеоконференции.

По телефону президента Китая Си Цзиньпина Фернандес сказал: «Мы стремимся стать полноправными членами этой группы стран, которые уже представляют 42% населения мира и 24% мирового ВВП».

На саммите лидер аргентинских перонистов подчеркнул желание южноамериканской страны присоединиться к БРИКС, настаивая на том, что «Аргентина хочет присоединиться к этому пространству и внести свой вклад в качестве члена».

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