Глава Минобороны Великобритании заявил, что первые цели Путина в Украине потерпели неудачу

Командующий британскими вооруженными силами заявил, что президенту Владимиру Путину уже не удалось достичь первоначальных целей военного вторжения России в Украину.

Адмирал Тони Радакин, начальник британского штаба обороны, заявил во вторник на саммите Совета исполнительных директоров в Лондоне, что он удивлен неудачами России в кампании, начавшейся из-за плохой разведки и приведшей к катастрофическим результатам. Он сказал, что, по его мнению, Путин несет ответственность за эту кампанию и проявляет черты авторитарного лидера, который становится все более изолированным.

«Принятие решений редко становится лучше, а их принятие решений ухудшается», — сказал он.

«Мы были удивлены тем, как Россия отреагировала на это», — сказал адмирал Радакин. Он добавил, что Россия предсказала, что она может вторгнуться в Украину, захватить города в течение нескольких дней и установить контроль над страной в течение 30 дней. Он сказал, что неудача в этих усилиях была результатом «шокирующей ошибки разведки, которая также является невероятным высокомерием». Он также похвалил то, что он назвал храбростью и изобретательностью украинских вооруженных сил.

«Какой бы ни была их последняя игра, она принципиально отличается от их первой игры», — сказал адмирал Радакин. Кампания началась с стремления контролировать всю Украину, продвинуть вперед НАТО и продемонстрировать силу и авторитет России. «Все они потерпели неудачу, и НАТО никогда не была сильнее, — сказал он. — Мысль о том, что украинский народ каким-то образом решит ориентироваться на Россию, сейчас кажется абсурдной».

«Мы ожидали гораздо большей атаки со стороны России», — сказал он, добавив, что Россия изо всех сил пытается координировать свои вооруженные силы. Он уже потерпел тактическое поражение, поскольку ему пришлось сместить фокус своей кампании на Донбасс на востоке Украины. Он сказал, что кампания казалась «невероятно рискованной и невероятно импульсивной».

Адмирал Радкин сказал о провалах разведки, что «катастрофические ошибки, как правило, приводят к катастрофическим последствиям». Он сказал, что Россия никогда не действовала в таком масштабе со времен Второй мировой войны. Успешная операция зависела бы от синхронизации и импульса, которых не было во время кампании.

Адмирал Радакин заявил, что России не удалось прервать связь с Украиной, что позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить с миром на протяжении всей войны. Он также сказал, что России не удалось добиться превосходства в воздухе, а ее военно-морские, воздушные и сухопутные силы были «изолированы», а ее действия не были динамичными. По его словам, воздушные операции планируются на семь-десять дней вперед.

«Мысль о том, что у вас кончится топливо, когда вы находитесь всего в 100 милях от Украины, немного странная», — сказал он, говоря о российских конвоях, остановленных в первые дни войны.