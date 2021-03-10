Глава мира по легкой атлетике Себастьян Куо приветствует план реинтеграции российской легкой атлетики

Легкая атлетика в России находится в кризисе с 2015 года, когда деятельность ее федерации была приостановлена ​​из-за повторяющихся допинговых скандалов, а спортсмены по-прежнему не участвуют в международных мероприятиях.

Париж: Президент Всемирной легкоатлетической сборной Себастьян Коу заявил в понедельник, что дорожная карта по реинтеграции России в спорт – это только начало долгого пути, направленного на «восстановление доверия».

Целевая группа независимых экспертов разработала план по восстановлению членства России в мировой легкой атлетике, и на прошлой неделе этот план был рекомендован Всемирному легкоатлетическому совету, сообщил Спортивный совет в понедельник.

Легкая атлетика в России находится в кризисе с 2015 года, когда деятельность ее федерации была приостановлена ​​из-за повторяющихся допинговых скандалов, а спортсмены по-прежнему не участвуют в международных мероприятиях.

Целевая группа и Российская Федерация (RusAF) охарактеризовали предложения как «подробную дорожную карту для восстановления доверия».

Говорят, что план состоит в том, чтобы включить российскую легкую атлетику как коренное изменение в культуре, которого Всемирный совет по легкой атлетике требовал в течение последних пяти лет.

«Не думаю, что за время моего президентства прошло и недели, чтобы я не отвечал на вопросы о России», – сказал Куо.

«Я очень благодарен коллективу.

«Это не конец, а начало долгого пути, в котором ВВС США должны проделать невероятный объем работы, чтобы восстановить уверенность в себе».

В декабре прошлого года Арбитражный спортивный суд сократил первоначальный запрет России на участие в международных видах спорта с половины до двух лет.