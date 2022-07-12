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Глава московского бюро The Wall Street Journal — приезжий журналист из Зубру

12 июля, 2022
Marfa Fedoroa

Энн Симмонс, отмеченная наградами глава московского бюро The Wall Street Journal, была назначена Zopro. Заслуженный приглашенный журналист (DVJ) Осенний член Колледжа искусств и наук.

Программа ежегодно привлекает известных журналистов в Корнельский университет для общения с преподавателями, исследователями и студентами.

«Нам повезло, что Энн Симмонс находится в кампусе в это время глобальных потрясений, чтобы поделиться своими глубокими взглядами с сообществом Корнелла», — сказал Рэй Джаявардхана, декан Колледжа искусств и наук Гарольда Таннера, который основал DVJ. «Он будет опираться на свой обширный опыт репортажей на местах не только в России, но и по всей Африке, на Ближнем Востоке и в других местах, поскольку он перенесет нас за пределы заголовков в некоторые из самых больших историй, которые сейчас разворачиваются».

Симмонс работал в Москве для журнала Time в 1990-х годах, освещая неудавшийся переворот против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева и приход к власти президента России Бориса Ельцина. Затем она перешла в офис TIME в Вашингтоне, округ Колумбия, где это была ее первая победа в качестве дипломатического репортера, роль, которая включала освещение Государственного департамента и мирных инициатив тогдашнего госсекретаря Уоррена Кристофера на Ближнем Востоке. Находясь в Вашингтоне, Симмонс также освещал интервенцию американских войск на Гаити и входил в состав армии США, когда американские войска были отправлены на Балканы.

Позже Симмонс присоединился к Los Angeles Times в качестве начальника бюро в Найроби и Йоханнесбурге. Ее отчеты о континенте привели ее в более чем 30 африканских стран. Она также была частью команды Los Angeles Times, получившей Пулитцеровскую премию 2004 года за последние новости за освещение лесных пожаров в Южной Калифорнии.

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В роли главы московского бюро Wall Street Journal Симмонс освещает внутреннюю и внешнюю политику России, отношения Москвы с Вашингтоном и жизнь в бывшей советской стране под авторитарным руководством президента Владимира Путина. Офис, которым она руководит, также освещает события в бывших советских республиках, включая Украину, Беларусь и Казахстан.

Родившийся и выросший в Лондоне, Симмонс имеет степень бакалавра с отличием по русскому и норвежскому языкам Университета Восточной Англии и степень магистра Высшей школы журналистики Колумбийского университета.

«Для меня большая честь быть избранным в эту престижную стипендию, — сказал Симмонс. «Я с нетерпением жду возможности пообщаться со студентами, преподавателями и более широким сообществом Корнелла и помочь им понять сложности освещения России в условиях изменения архитектуры экономики и безопасности в Европе».

Симмонс будет находиться в кампусе с 14 по 29 сентября в качестве научного сотрудника Zubrow. примет аудиторию отключенное искусство Мероприятие о недавних геополитических сдвигах, а также встречи со студентами и преподавателями, интересующимися журналистикой и СМИ, проведение презентаций для гостей в классах и знакомство с исследованиями, стипендиями и творческой работой, проводимой в Корнельском университете.

Марк Лейси, 87 лет, управляющий редактор The New York Times, был выдающимся журналистом на открытии в 2020 году. Среди последующих коллег Молли О’Тул 09, лауреат Пулитцеровской премии по вопросам иммиграции и безопасности в Los Angeles Times, и Натали Волховер. , научный редактор и отмеченный наградами ведущий писатель, обладатель Пулитцеровской премии журнала Quanta.

Программа «Выдающийся приглашенный журналист» финансируется за счет значительного гранта от Яна Рока Зубрау ’77 и Барри Зубрау, а также дополнительной благотворительной поддержки от Кэрол МакКоркл ’64, Джея Бранегана ’72, Роуз Гутфельд Эдвардс ’78 и доктора Гвиневры Грист’. 44 Фонд общественного участия в A&S.

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Линда Б. Глейзер — директор отдела новостей и связей со СМИ Колледжа искусств и наук.

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