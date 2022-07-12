Энн Симмонс, отмеченная наградами глава московского бюро The Wall Street Journal, была назначена Zopro. Заслуженный приглашенный журналист (DVJ) Осенний член Колледжа искусств и наук.

Программа ежегодно привлекает известных журналистов в Корнельский университет для общения с преподавателями, исследователями и студентами.

«Нам повезло, что Энн Симмонс находится в кампусе в это время глобальных потрясений, чтобы поделиться своими глубокими взглядами с сообществом Корнелла», — сказал Рэй Джаявардхана, декан Колледжа искусств и наук Гарольда Таннера, который основал DVJ. «Он будет опираться на свой обширный опыт репортажей на местах не только в России, но и по всей Африке, на Ближнем Востоке и в других местах, поскольку он перенесет нас за пределы заголовков в некоторые из самых больших историй, которые сейчас разворачиваются».

Симмонс работал в Москве для журнала Time в 1990-х годах, освещая неудавшийся переворот против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева и приход к власти президента России Бориса Ельцина. Затем она перешла в офис TIME в Вашингтоне, округ Колумбия, где это была ее первая победа в качестве дипломатического репортера, роль, которая включала освещение Государственного департамента и мирных инициатив тогдашнего госсекретаря Уоррена Кристофера на Ближнем Востоке. Находясь в Вашингтоне, Симмонс также освещал интервенцию американских войск на Гаити и входил в состав армии США, когда американские войска были отправлены на Балканы.

Позже Симмонс присоединился к Los Angeles Times в качестве начальника бюро в Найроби и Йоханнесбурге. Ее отчеты о континенте привели ее в более чем 30 африканских стран. Она также была частью команды Los Angeles Times, получившей Пулитцеровскую премию 2004 года за последние новости за освещение лесных пожаров в Южной Калифорнии.

В роли главы московского бюро Wall Street Journal Симмонс освещает внутреннюю и внешнюю политику России, отношения Москвы с Вашингтоном и жизнь в бывшей советской стране под авторитарным руководством президента Владимира Путина. Офис, которым она руководит, также освещает события в бывших советских республиках, включая Украину, Беларусь и Казахстан.

Родившийся и выросший в Лондоне, Симмонс имеет степень бакалавра с отличием по русскому и норвежскому языкам Университета Восточной Англии и степень магистра Высшей школы журналистики Колумбийского университета.

«Для меня большая честь быть избранным в эту престижную стипендию, — сказал Симмонс. «Я с нетерпением жду возможности пообщаться со студентами, преподавателями и более широким сообществом Корнелла и помочь им понять сложности освещения России в условиях изменения архитектуры экономики и безопасности в Европе».

Симмонс будет находиться в кампусе с 14 по 29 сентября в качестве научного сотрудника Zubrow. примет аудиторию отключенное искусство Мероприятие о недавних геополитических сдвигах, а также встречи со студентами и преподавателями, интересующимися журналистикой и СМИ, проведение презентаций для гостей в классах и знакомство с исследованиями, стипендиями и творческой работой, проводимой в Корнельском университете.

Марк Лейси, 87 лет, управляющий редактор The New York Times, был выдающимся журналистом на открытии в 2020 году. Среди последующих коллег Молли О’Тул 09, лауреат Пулитцеровской премии по вопросам иммиграции и безопасности в Los Angeles Times, и Натали Волховер. , научный редактор и отмеченный наградами ведущий писатель, обладатель Пулитцеровской премии журнала Quanta.

Программа «Выдающийся приглашенный журналист» финансируется за счет значительного гранта от Яна Рока Зубрау ’77 и Барри Зубрау, а также дополнительной благотворительной поддержки от Кэрол МакКоркл ’64, Джея Бранегана ’72, Роуз Гутфельд Эдвардс ’78 и доктора Гвиневры Грист’. 44 Фонд общественного участия в A&S.

Линда Б. Глейзер — директор отдела новостей и связей со СМИ Колледжа искусств и наук.